想分「妹ㄚ檳榔攤」地租遭拒　27歲少地主撂人持刀教訓眼中釘

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區忠孝路一家約4坪大的「妹ㄚ檳榔攤」，其土地分屬李、葉2家，但李翁不願記較，多年來皆由葉家來收租，但就在李翁離世後，繼承權移交給孫子李男，少地主認為於法自己能分得租金，元旦當日下午3時許李男與葉男提議卻遭拒，他氣得找來2名朋友，口角後出手將葉男推到草叢，快打警力獲報到場控制後，在附近發現一把西瓜刀，將現場4人帶回偵辦。

▲蘆洲一家「妹ㄚ檳榔攤」土地租金問題讓兩家人吵翻天。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，李、葉兩家在蘆洲區忠孝路上各持有一塊地，土地交界處剛好有家「妹ㄚ檳榔攤」，老闆只擁有地上權，必須得跟地主承租；而已經過世的李翁過往怕傷了和氣，檳榔攤的租金都由葉家兄弟檔來把持，就新繼承的的李男（27歲）卻不這麼想，也想要分一杯羹。因為這附近地段2016至2017年，每坪交易價就達到88~100萬元，這塊約4坪大小的檳榔攤地價就上看4百萬，年租金收入相當驚人。

1日李男帶了汪男（27歲）、楊男（21歲）到場，要與在附近開設紙紮店的葉家談判，不料葉家弟弟（72歲）一口回絕了李男要求，雙方於是起了口角，衝突中李男出手將葉男推倒至草叢，附近民眾目擊趕快報案，快打部隊16名警力迅速趕抵控制現場。

警方在現場草叢發現一把西瓜刀，楊男坦承是他所持有並趁亂丟棄，衝突現場並未有人受傷，雙方表示是因為土地收租問題才起衝突，全案訊後依照社會秩序維護法意圖滋事聚眾將李男等3人送辦。

▼李男動手將葉家弟弟推到草叢。（圖／記者陳豐德翻攝）



►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►殺彎失敗驚悚影片曝！泰山重機騎士跨雙黃線遭貨車輾過 送醫搶救身亡

►想搖我男友？8+9妹不爽情敵亂叫「寶貝」竟集體霸凌 全慘遭肉搜關版

►舊手機成汽車之眼！1個APP升級Level2.5自動駕駛「秒省3萬元」