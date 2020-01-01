79歲嬤1900萬買13金條慘被詐　假公務機關行騙被害人「50歲以上達71％

▲新北一老婦購買1900萬元金條供歹徒假冒假檢察官「監管」警方分享案例提醒民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局統計2019年全年度「假冒機關公務員詐財」詐騙手法，這類詐騙案被害者年齡多為50歲以上者高達71％，且全部案件的平均財損金額，居然高達百萬元以上，顯見高齡者為是類詐騙被害高風險族群！警方提醒民眾隨時多關心家中長輩，與他們討論「假檢警」詐騙手法，常常老人家一時受騙，就損失一生的血汗錢。

▲歹徒偽造的假公文相當粗糙，警籲民眾切莫輕信。（圖／記者張君豪翻攝）

2019年12月，新北市1名79歲老婦人在家中接獲詐騙電話，歹徒假冒台北地院林姓「主任檢察官」誆稱老婦人涉嫌違反洗錢防制法，要求清查名下資金，老婦信以為真，遂依歹徒指示至銀行購買黃金條塊，並至指定地點「當面交付」給一名歹徒假扮的「年輕的檢察官」

警方事後追查，發現老婦人斥資約1900萬餘元，先向銀行購買13塊黃金條後，根據詐騙集團的電話指示交給檢察官「監管」，歹徒為取信老婦，還持假冒法院「假公文」，以「偵查不公開」為由，要求老婦保密，連家人都不能告知。

為了防範詐騙集團歹徒繼續以電話行騙，刑事局逐週統計歹徒使用詐騙電話，公布於165全民防詐網，供民眾查詢；警方並結合民間業者，每天更新詐騙電話門號結合來電APP，協助使用者辨識詐騙電話。

刑事局網站目前也設置「詐欺車手專區」警方提供取款車手影像供民眾指認，並提供獎金1萬元鼓勵民眾指認詐騙車手；刑事局並呼籲民眾，來電聽到「身分遭冒用」、「涉及刑案」、「電話做筆錄」、「傳真公文」或「監管帳戶」等關鍵字，絕對是詐騙！

刑事局指出，因為台灣法律、執法實務上，檢警不可能用電話做筆錄、傳真公文及監管帳戶，也不會要求匯款或轉帳；如果來電顯示號碼開頭出現「002」、「009」、帶「+」號等，均是國際電話，政府機關不會用國際電話聯絡民眾，應提高警覺，民眾有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。

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