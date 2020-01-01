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指強推「反滲透法」野蠻　台企聯：選舉時將以行動表達心聲

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▲▼江蘇地區台商返鄉投票動員大會。（圖／記者陳政錄攝） 

▲江蘇地區台商返鄉投票動員大會日前於昆山舉辦。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

以民進黨團版本為主的《反滲透法》昨（12月31日）三讀通過，公告起實施，對此大陸全國台企聯在會長李政宏接受媒體訪問後，於昨日晚間進一步發布聲明，指民進黨強行通過「反滲透法」，這種將台灣鄉親置於危險境地、無視台灣民主以及兩岸密切交流的野蠻做法，讓廣大台商深表遺憾和震驚。

該聲明以大陸全國台企聯會長李政宏、新聞發言人孫德聰的名義，就民進黨通過「反滲透法」代表台企聯發表看法。

▲▼立法院處理《反滲透法》三讀通過敲槌 朝野各自在議場拉布條表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院處理《反滲透法》三讀通過敲槌，朝野各自在議場拉布條表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

聲明稱，台灣民進黨不顧社會各界的強烈反對和抗議，一意孤行，強行通過「反滲透法」，對此我們廣大台商表示強烈抗議和譴責。

台企聯表示，兩岸要和平合作、不要對抗動蕩，廣大台灣民眾期望安居樂業。在此大是大非面前，面對明年初的選舉，深信廣大台商、鄉親，一定會作出自己正確的決斷和選擇，用實際行動表達心聲。

李政宏在接受《ETtoday新聞雲》訪問時也呼籲，該法裁量權有待商榷，政府相關當為執法時請要慎重，不要引起兩岸交流中，廣大群體的恐慌，也提醒台商返台不要做不必要的的行為，以免遭民進黨政府鎖定。

▲▼大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國台企聯會長李政宏日前參加地方台商舉辦的返鄉投票動員大會。（圖／記者陳政錄攝）

有長三角資深台商坦言，今年返台投票，可能是歷年來「最踴躍的一次」，因為儘管部分人擔心被執法部門傳喚，但台商們更擔心「綠色恐怖」危害台灣，也怕自己被貼上中共代理人標籤，被他人以有色眼鏡看待。他說，目前，鄰近1月11日的返台航班均已一位難求。

事實上，面對1月11日台灣大選在即，去年12月起，大陸上海、杭州、廈門、昆山、武漢等多地台商台胞，陸續自主發起「返鄉投票動員會活動」，現場無不高喊「韓國瑜凍蒜、下架蔡英文」等口號，但相比2018年九合一大選時，在陸台商於競選活動中多受訪踴躍，今年各地台商明顯轉趨低調，不只在此次活動舉辦後，開始限制媒體入場，也越來越少人願意露臉表態，就是為了避免被民進黨祭旗。

對於反滲透法，陸委會強調，反滲透法只規範影響選舉、干預民主、妨礙社會秩序的範圍，還必須有「滲透行為」加上「不法行為」才構成處罰要件。但也有台商擔憂，除了對行為的界定有點模糊外，也可能導致兩岸交流的寒蟬效應，殃及無辜台商。

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