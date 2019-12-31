不認同打房！柯文哲：正確策略是不讓房價再飆漲、國民所得提高





▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）



記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲31日召居住正義2.0記者會，柯文哲認為，他也不認為打房戰略是對的，因為現在台北市的房屋自有率是85%，所以打房讓房價掉了不太對，正確的策略是不要讓房價再飆漲，然後再花幾年的時間讓台灣的國民所得往上提。

柯文哲受訪時稱，以社會住宅來說，臺北市政府的做法是對的，很紮實，每年開工3,000戶，慢慢往前進，這比較實在，不要幻想一天突然有5萬戶，這哪有可能？現在才蓋1萬戶，都發局都快掛掉了。



柯文哲說，房屋跟所得比現在是16，亦即單看房價的話，其實香港或上海不見得比台灣更低，所以表示說我們的房屋跟所得比會高還有一個問題，就是我們的所得太低，當台灣的GDP只有2萬3的時候，相對來講，房價就變太高了。



柯文哲接著說，這要分兩線做，他也不認為打房戰略是對的，因為現在台北市的房屋自有率是85%，所以打房讓房價掉了不太對，大家都不會希望自己的房價掉，因此正確的策略是不要讓房價再飆漲，然後再花幾年的時間讓台灣的國民所得往上提，這才是比較正確的國家戰略，這樣的話，房價和所得比就會慢慢下降。



柯文哲說，房價和所得比有兩個因素，一個是房價，一個是所得，我們要去檢討過去20年來台灣的GDP成長太慢，否則如果今天我們的GDP跟新加坡一樣是5萬美金，今天房價跟所得比就不會是那麼大的壓力。



柯文哲強調，一個比較有智慧的政策應該是把房價壓著，不要讓它漲太快，然後再花幾年的時間，讓台灣的所得可以慢慢上來。他認為，怎麼做大家都曉得，但是問題在執行力，他受不了這個國家的執行力太爛。

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