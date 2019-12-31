外籍女操流利中文持台灣表妹證件　「照片差太多」逾期居留遭識破

▲逾期外僑持他人身分證遭移民官拆穿。（圖／移民署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊，日前獲報中埔鄉一處停車場旁，疑似有貨車載運非法外籍人士非法從事工作，隨即派員循線埋伏守候。當通報的接送貨車出現時，移民官立即上前攔檢盤查，其中1名逾期居留女外僑「阿玉」接受盤查時，拿台灣表妹的身分證想蒙騙過關。但身分證上照片太過年輕，移民官察覺有異，繼續盤問追查，終揭露「阿玉」真實身分，依法帶回調查，以釐清案情。

移民署調查，33歲的阿玉2007年結婚來台，2012年與前夫離婚，在台已逾期居留7年多。遇到移民官盤查時，因擔心被發現是逾期居留要被遣送回國，所以才出示表妹的身分證。雖然「阿玉」能說著流利的中文，又能背出表妹身分證上面的基本資料，更辯稱因為工作常常曬太陽的關係所以現在看起來比較老，但當移民官查詢資料後進一步詢問什麼時候結婚、結婚多久、家庭成員有哪些人等等問題，「阿玉」卻支支吾吾說詞反覆，才坦承是拿表妹的身分證想蒙騙過關。而「阿玉」出示他人證件接受盤查的行為，已觸犯戶籍法冒用國人身分之罪嫌，經移送地檢署偵結後，已驅逐出境。

移民署嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，將持續加強查處在台非法外來人口、非法雇主、非法仲介及其他違規違法案件，並再次呼籲國人切勿貪圖一時之便，聘僱、媒介或容留失聯移工或其他非法外來人口從事工作，否則觸法遭受裁罰將悔不當初。