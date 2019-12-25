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實現弱勢孩童聖誕願望！三商美邦揪全台9個公益單位　攜手認捐溫暖禮物

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▲三商美邦人壽行銷長張財源與同仁們擔任聖誕志工，陪伴弱勢孩童一同進行好事行動，讓愛傳出去。（圖／三商美邦人壽提供）

▲三商美邦人壽行銷長張財源與同仁們擔任聖誕志工，陪伴弱勢孩童一同進行好事行動，讓愛傳出去。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／台北報導

長期關懷弱勢族群，三商美邦人壽贊助各類公益活動、舉辦弱勢家庭二手物資募集活動，今年冬天更首度結合溫馨的聖誕佳節，與全台9個公益單位合作，為弱勢的孩子們實現聖誕願望。行銷長張財源更領隊三商美邦志工群，一同前往新北市三芝親自送上聖誕禮物，陪伴孩子們進行好事行動，手作精油滾珠瓶送當地社區的獨居長輩們，讓愛溫暖社會更多的角落。

三商美邦人壽表示，本次合作單位包含新生活社會福利發展促進會、台灣展翅協會、計志文聖道基金會、真佛宗華光功德會、德蘭啟智中心、黃絲帶愛網關懷協會、臻愛天使兒少關懷協會、中華晨光全人關懷協會及屏東勝利之家等9個公益團體，讓孩子們畫出自己的聖誕心願禮物，說明為何想要這個禮物，三商美邦人壽也邀請內外勤同仁來當弱勢孩子們的聖誕老公公，為孩子一圓聖誕心願。

三商美邦行銷長張財源表示，「有些孩子們的聖誕願望是希望為家裡獲得一個新的熱水瓶或烤箱，而不是給自己的玩具或用品，真的讓人很心疼。」在收集同仁們認捐禮物的過程中，他也常常發現同仁們在禮物包中額外裝了好多點心或雙倍的禮物，並寫下鼓勵的祝福小卡，分享自己的人生經驗，期望孩子們能勇敢朝未來的道路前進，並擁有一個溫暖的聖誕回憶。

三商美邦人壽表示，善盡企業社會責任，更從內部做起，鼓勵同仁們一同參與公益、從事志工活動的同時，也期望拋磚引玉，吸引社會大眾對弱勢族群的關注與付出，讓溫暖擴散，讓愛延續。

 
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