周周送9萬消費券　台中文心南親子觀光夜市風光開幕

▲台中文心南親子觀光夜市開幕。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台灣最活躍的庶民經濟莫非夜市，有的夜市以攤位多取勝，有的則是面積比別人大，台中市文心南親子觀光夜市28日晚上7點風光開幕，主辦單位找來大咖藝人澎恰恰、許效舜擔任主持人，炒熱氣氛，果然吸引不少民眾到場，業者現場發放50元消費券、發6百張，直說要連續發半年，回饋給市民朋友。

▲業者發送消費券給市民。（圖／記者鄧木卿攝）

台中文心南親子觀光夜市位在南屯區龍富17路8號，面積不大，只有1100坪，不過最大特色是交通便利，鄰近中山高、環中路，對面有停車場和一大片綠地，而且有遮雨棚，刮風下雨也不怕淋濕民眾逛夜市的熱情。

▲藝人澎恰恰、許效舜主持晚會。（圖／記者鄧木卿攝）

晚上的開幕晚會，先由業者進行啟動儀式，接著是知名藝人澎恰恰、許效舜主持，金曲歌王荒山亮、吳申梅、談詩玲、亮光樂團等輪番上陣，現場還有鋼鐵人迎賓秀、有獎徵答限量送小禮等，氣氛熱烈、嗨翻全場，只要民眾打卡，主辦單位就送50元消費券，一周營業3天，每次送6百張，周周送9萬，連續送半年，以吸引消費者。

▲夜市內有流蘇裝置，別具特色。（圖／記者鄧木卿攝）

觀光夜市設有親子遊樂區，有小火車、有沙池，球池，溜滑梯等，設施超多宛如小型遊樂場，一票玩到底，讓父母安心逛夜市，小孩子開心玩，夜市文化可以說是台灣的特色之一，文心南親子觀光夜市是大小朋友的遊樂場，吃喝玩樂一應俱全。

▲夜市內設有兒童遊戲區，一票玩到底。（圖／記者鄧木卿攝）

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