闖5關、獎品12萬　台灣最速男楊俊瀚邀大家一起運動飆汗

▲台灣最速男楊俊瀚（前右3）一出場，選手們爭相要合照。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一家經營健身器材的業者28日舉行第2屆「PINRAY、一起拼了」綜合體能賽，只要最快完成5道關卡，就可獲得價值12萬元的按摩椅，每個選手都卯足全力、汗流浹背的拚命求勝，業者還找來有台灣最速男之稱的楊俊瀚出面代言，吸引現場運動好手爭相合照，楊說，很開心能推廣運動，希望大家多運動，擁有健康，享受人生。

請繼續往下閱讀...

▲楊俊瀚呼籲大家多運動，享受飆汗快感。（圖／記者鄧木卿攝）

品瑞公司上午舉行第2屆「PINRAY 一起拼了」綜合體能賽，為了推廣全民健身運動，希望透過有趣的運動競賽，舒緩民眾平日壓力，增進家人、朋友之間的感情，因此舉辦綜合體能賽，比賽有5道關卡，包括3百公尺弧形無動力跑步機、3百公尺風扇腳踏車、啞鈴火箭推、3百公尺風扇划船機和硬舉跟深蹲，誰最快完成就能得到價值12萬8千元的拉筋按摩椅。

▲▼選手們為求得好成績，卯足全力拚冠軍。（圖／記者鄧木卿攝）

選手們為了求得佳績，無不卯足全力、奮力一搏，有人輕鬆的在3分鐘完成，有人一結束，馬上累得倒地不起，最後第1名由許家緯獲得，成績3分04秒，第2名張維之，3分18秒，第3名劉益安，3分19秒。

品瑞國際執行長許品心表示，健身運動已成為現代人生活趨勢，比賽不一定要得名，重要的是讓自己變得更好，不論目標是什麼都不要放棄，就是「拚了」，拚出健康。

2017年夏季世界大學運動會田徑男子100公尺決賽，以10.22秒奪冠，有台灣最速男之稱的楊俊瀚說，運動是非常好的舒壓管道，大家應盡情飆汗，享受健康，享受人生。

►生火了！連我媽都用到發光