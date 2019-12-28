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英軍情六處翻修「建物平面圖被搞丟」！敏感資訊外洩　包商重大疏失

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▲▼ 英國軍情六處（MI6）倫敦市中心總部。（圖／達志影像／美聯社）

▲此一消息最早是由太陽報（The Sun）揭露。圖為英國軍情六處（MI6）倫敦市中心總部。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國軍情六處（MI6）倫敦市中心總部翻修工程驚爆重大疏失，包商保富集團（Balfour Beatty）26日被踢爆，早在2周前就搞丟建築物平面圖，迄今仍未尋回所有文件，但已知遺失的文件達100多份，且詳細記載建物內部出入口、警報器等位置。外傳建築工人在事發後被隔離在總部，大樓全面封鎖，且包商已被撤換。

綜合BBC、獨立報、太陽報報導，這些敏感文件儘管不是情報機密文件，但上頭記載許多高度敏感資訊，包括警報器、安全裝置措施的位置與建築格局，且在翻修期間，這些文件應該存放在特定安全位置，但卻突然在2周前消失。目前大多數文件已在大樓內尋獲，但仍有少部分還沒找到。

消息人士透露，文件遺失的事情爆發後，整棟大樓隨即全面封鎖，所有建築工人都被隔離，且保富集團也被請去說明當時的狀況。據了解，翻修工程有一大部分都是分包出去，知情人士表示，大約有40名工人負責相關作業，「安全措施應該要很嚴密，且運送貨物的工人、車輛都要接受徹底搜查，雖然保安的重要性一再被提起，但顯然他們沒有放在眼裡。」

外界認為，搞丟如此敏感的文件是非常不負責任的行為，這些文件對任何敵方、恐怖分子來說，價值相當高。目前軍情六處總部大樓翻修工程的包商已確定撤換，保富集團在搞砸手中價值數百萬英鎊的翻修案之後，以敏感為由不予置評，而英國外交部也同樣拒絕發表評論。

報導指出，此次事件「疏忽」的成分占大多數。保富集團是英國最大的建商，主要在英國、美國、香港發展業務，在全球擁有2.6萬名員工。

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