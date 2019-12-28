北市府高官「尾牙性騷女老師」：我一定要親到妳！　啾一下代價出來

▲台北地院認定犯罪事實明確，近日將陳誼誠（左）判處拘役50天，得易科罰金。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台北巿政府原住民族事務委員會主委陳誼誠被控在去年初在一場尾牙聯誼餐會上，利用上台唱歌機會，偷偷強吻1名退休女教師，過程中還說：「我一定要親到妳！」台北地檢署去年底依違反性騷擾防制法起訴，案經近1年審理，台北地院認定犯罪事實明確，近日將陳判處拘役50天，得易科罰金，全案仍可上訴。

本刊調查，全案經市府性平會、市議員協調未成，被害人不滿憤而提告。院方審理時，女教師指控，去年1月27日到中山北路一家原住民風味餐廳參加歲末年終尾牙餐會。

餐會過程中，氣氛原本十分融洽，眾人邊吃飯喝酒，還拿起麥克風高歌，未料，陳突然靠近被害人欲親吻對方，女教師嚇得閃開後，陳又拉住被害人的手和帽子說：「我一定要親到妳！」最後仍被強吻到左臉頰。

被害人感覺很噁心，隨即離開餐廳，不過，陳誼誠否認犯行，辯稱當時只有與女教師同台唱歌，絕對沒有強吻對方，也沒有說「一定親到妳」，不知女老師為何要誣陷他。

判決指出，被害人曾出示LINE對話紀錄，發現陳誼誠的妻子曾傳訊表示，願意代丈夫當面道歉，此外，案發後，被害人曾帶著現場目擊者，還找台北市議員求助，協調過程全都錄音。

這起性騷擾事件爆發後，陳誼誠一度發表聲明強調絕無此事，一切都是無中生有，相信司法會還他清白，不過，北市性別平會後來認定性騷擾案成立，陳誼誠後來即以「生涯規劃」為由請辭獲准。



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