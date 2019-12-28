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各陣營大老回防澎湖　朱立倫：3個月來第150場助選達成

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▲朱立倫到澎湖為歐中慨助選。（圖／翻攝自Facebook／歐中慨）

▲朱立倫到澎湖為歐中慨助選。（圖／翻攝自Facebook／歐中慨）

記者馬叔安／綜合報導

國民黨前主席朱立倫27日前往澎湖，陪同黨籍立委候選人歐中慨掃街拜票，這是朱立倫是三個月來第150場助選活動，當天與歐中慨一起走過當地市場。於此之前，總統蔡英文和喜樂島主席、發言人也先後到澎湖為黨籍候選人楊曜和呂應宏助選。

歐中慨27日在臉書寫道，當天「與朱市長一同懇託，受到鄉親們熱情的鼓勵與相挺，短短的幾百公尺，我們用心走了一個多小時，真正聽見了大家的聲音！」

▲澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）

▲澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）

朱立倫則在同一天發表臉書，「從九月第一場幫柱柱姐站台開始，連同今天飛到澎湖幫我們的立委候選人歐中慨輔選，已經是三個月來第150場助選活動了！」、「每一次輔選，我們都全力在拼」、「每一張選票，我們都要爭取！」、「最後兩週，全力衝刺！」

韓國瑜和歐中慨在澎湖的競選總部於今年10月27日成立時，韓國瑜也曾到澎湖與歐中慨同台助選。而總統蔡英文也在本月8日前往澎湖，為黨籍候選人楊曜站台，「去年縣長選舉雖然敗選，但中央對澎湖支持只有增加，沒有減少。」

▲▼總統蔡英文赴澎湖替立委候選人楊曜站台。（圖／蔡英文競選辦公室）

▲總統蔡英文赴澎湖替立委候選人楊曜站台。（圖／蔡英文競選辦公室）

此外，喜樂島聯盟的主席羅仁貴和發言人施正鋒，也於26日到澎湖為黨籍候選人呂應宏助選發名片，眾人當天在天后宮前出發。

►「澎湖投資建設靠2個人」　蔡英文：去年敗選中央支持只有增沒有減

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