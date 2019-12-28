堪薩斯州飛機工廠爆炸「4公里外都在震」　至少15傷1人命危

▲堪薩斯州飛機工廠爆炸。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國堪薩斯州威奇托（Wichita）的一處飛機工廠在當地時間27日早上傳出爆炸意外，共造成15人受傷，11人送醫治療，其中一人命危。爆炸起因為但迄管線破裂，大約4公里外的住家都可以感受到爆炸威力。



綜合外媒報導，意外發生在27日早上8點左右，爆炸起因是工廠內的一條7公分左右的氮氣管線破裂，當地救援隊指揮官蓋勒荷（John Gallagher）指出，有11人受傷送醫，另外4人則是當場接受治療，「 KAKE-TV 」報導，其中4人接受治療後已經出院，但有3人重傷，1人命危。



住在附近的目擊者史蓋皮斯（Joel Schepis）指出，爆炸的威力頗大，他在家裡都感受到震動，天花板上也有塵土掉下來，聽起來就像「聲爆」（sonic boom），當地電視台報導，大約4公里外的地方都可以感覺到。

▲爆炸現場飄出陣陣濃煙。（圖／路透社）

這間工廠隸屬於飛機製造商「特克斯創航空」（Textron Aviation），發言人哈德（Stephanie Harder）表示，公司已經通知所有事發時在現場的員工與訪客家屬。

塞奇威克縣消防警長偉格納（Daniel Wegner ）則指出，幸好現在整是聖誕節假期，整個廠區基本上是關閉的，讓可能的傷亡大幅減少，詳細的事故原因正在調查中。目前氮氣管線破裂的狀況已經修復，對周遭社區沒有危險。