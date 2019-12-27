荒淫軍官回鍋！「營區摟女兵養小三」2大過開除　申訴後竟成功復職

▲林姓少校與小三同桌吃飯，互動親密有如夫妻。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊日前報導前憲兵228營的林姓少校參謀主任，遭元配控訴婚外情拋妻棄子，與包商過從甚密，有不當金錢關係，還被士官兵爆料在營區內與女兵摟抱、飲酒等情事，林姓少校因而在2018年10月被憲指部以2大過汰除免職。但林姓少校認為處分太重，向「國軍官兵權益保障會」提出申訴後，竟於12月20日成功復職，還在台北憲兵隊繼續擔任幹部，消息一出令人不敢置信，外界也對權保會的處置方式感到不可思議。

「聽到他復職我不敢相信，國軍真的要任用道德、操守有問題的人嗎？」林姓少校前妻小玫（化名）得知前夫透過申訴回任，氣得咬牙切齒，痛批林的回鍋讓人匪夷所思。

小玫控訴，林姓少校在2018年10月因拋妻棄子、婚外情等諸多軍紀事件，經憲指部開會議處，以2大過汰除；而林本人也在同年11月報請退伍，還領到400多萬元的退伍金。小玫向法院提告妨害配偶權勝訴離婚後，林仍未盡到做父親的責任，不但女兒的學費遲繳，生活費也未按時給付，一個軍人的品德如此，相信在工作上更不會有好的操守。

小玫痛批，林姓少校自覺「處分太重」，向權保會申訴，權保會竟可不查他過往的違紀情事，就放水讓他復職，甚至還可擔任國軍幹部，令知情的眾人無法接受。

本刊詢問憲兵指揮部，有關林姓少校遭免職還可回任的理由。憲指部表示，去年林姓少校違紀的事件遭媒體披露後，即召開人評會將他記過汰除；但林主張個人權益，向權保會申訴，改記一大過復職，目前在台北憲兵隊擔任處理內勤公務的副組長，憲指部也只能尊重權保會的決議。

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