機車騎士撞上廂型車受傷倒地　暖警主動清理防止二次事故

▲機車騎士撞擊廂型車後受傷送醫救治。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園1名23歲許姓男子在24日平安夜晚上八時許，騎車行經蘆竹區中正北路與南竹路口時，與轉彎由61歲曾姓男子所駕廂型車發生踫撞，許男當場受傷倒地，機車零件散落一地，所幸許男送醫後未有生命危險，但車道上滿佈碎片為免用路人因散落物發生危險，員警處理後主動留在清理，防止二次事故發生。

▲機車踫撞廂型車後零件散落一地。（圖／蘆竹警分局提供）

警方表示，蘆竹警分局南竹派出所當晚接獲報案稱，一名機車騎士與一輛廂型車在中正北與南竹路口發生車禍，許姓騎士因而受傷。員警到場後馬上管制交通與將受傷民眾通報送醫。待車禍處理完畢後，員警並沒有離開，而是主動留在現場清理散落物。

▲暖警主動清理車禍現場碎片，防止二次交通事故。（圖／蘆竹警分局提供）

原來當時因為路面上遺留許多玻璃、車殼碎片與油漬，又正逢平安夜，車流較多，南竹派出所巡佐王宗得和警員黃韋翔為避免車禍現場的散落物造成二次車禍或影響交通順暢，便向附近商家借了掃把與畚箕，主動清理現場，為用路人的安全把關。蘆竹分局呼籲，民眾駕車時應隨時注意車前路面狀況，避免遇到散落物閃避不及而發生交通事故。

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