　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

機車騎士撞上廂型車受傷倒地　暖警主動清理防止二次事故

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲機車騎士撞擊廂型車後受傷送醫救治。（圖／蘆竹警分局提供）

▲機車騎士撞擊廂型車後受傷送醫救治。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園1名23歲許姓男子在24日平安夜晚上八時許，騎車行經蘆竹區中正北路與南竹路口時，與轉彎由61歲曾姓男子所駕廂型車發生踫撞，許男當場受傷倒地，機車零件散落一地，所幸許男送醫後未有生命危險，但車道上滿佈碎片為免用路人因散落物發生危險，員警處理後主動留在清理，防止二次事故發生。

▲機車踫撞廂型車後零件散落一地。（圖／蘆竹警分局提供）

▲機車踫撞廂型車後零件散落一地。（圖／蘆竹警分局提供）

警方表示，蘆竹警分局南竹派出所當晚接獲報案稱，一名機車騎士與一輛廂型車在中正北與南竹路口發生車禍，許姓騎士因而受傷。員警到場後馬上管制交通與將受傷民眾通報送醫。待車禍處理完畢後，員警並沒有離開，而是主動留在現場清理散落物。

▲暖警主動清理車禍現場碎片，防止二次交通事故。（圖／蘆竹警分局提供）

▲暖警主動清理車禍現場碎片，防止二次交通事故。（圖／蘆竹警分局提供）

原來當時因為路面上遺留許多玻璃、車殼碎片與油漬，又正逢平安夜，車流較多，南竹派出所巡佐王宗得和警員黃韋翔為避免車禍現場的散落物造成二次車禍或影響交通順暢，便向附近商家借了掃把與畚箕，主動清理現場，為用路人的安全把關。蘆竹分局呼籲，民眾駕車時應隨時注意車前路面狀況，避免遇到散落物閃避不及而發生交通事故。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
「雄女伊能靜」長大了！病人狂找醫生咧　她甜翻白眼：我就是
一巴掌秒招死神畫面曝！小王總鋪師拖她下車　悶殺人妻伴屍2天裝
小黃司機手伸後座「忘我搓揉女客腳背」！絲襪女嚇壞：他已脫褲
唐綺陽2020上半年12星座完整運勢！處女座「最大敵人是自己
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

荒淫軍官回鍋！「營區摟女兵養小三」2大過開除　申訴後竟成功復職

男約會女直播主沖昏頭　傻傻借手機「我要按愛心哦」…她「斗內」自己5490元

華航黃川禎驚訝捲入私菸案「怕同事有色眼光」…以古金水案為例悲情喊冤

警界喬丹「超有哏」！2匪持槍搶銀行　籃球KO擊落人車「破案」

三峽轎車失控衝民宅！　鏟起鐵門「車頭當場毀」

大貨車失控撞入巷內...鷹架噴出散落！8車、1重機慘遭波及　多處牆面毀損

狼師嘴臉貼她脖子上下擼！拍肩摟腰...高中妹哭喊「我好髒」2度吞藥

機車騎士撞上廂型車受傷倒地　暖警主動清理防止二次事故

色乾爹強壓猥褻…醉後囂張嗆「你去廟口說啊！」　她氣炸奪棍棒狠毆

羅淑蕾遭爆超大牌...出遊「取消行程、讓大家乾等」　怒告女團員求償

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

荒淫軍官回鍋！「營區摟女兵養小三」2大過開除　申訴後竟成功復職

男約會女直播主沖昏頭　傻傻借手機「我要按愛心哦」…她「斗內」自己5490元

華航黃川禎驚訝捲入私菸案「怕同事有色眼光」…以古金水案為例悲情喊冤

警界喬丹「超有哏」！2匪持槍搶銀行　籃球KO擊落人車「破案」

三峽轎車失控衝民宅！　鏟起鐵門「車頭當場毀」

大貨車失控撞入巷內...鷹架噴出散落！8車、1重機慘遭波及　多處牆面毀損

狼師嘴臉貼她脖子上下擼！拍肩摟腰...高中妹哭喊「我好髒」2度吞藥

機車騎士撞上廂型車受傷倒地　暖警主動清理防止二次事故

色乾爹強壓猥褻…醉後囂張嗆「你去廟口說啊！」　她氣炸奪棍棒狠毆

羅淑蕾遭爆超大牌...出遊「取消行程、讓大家乾等」　怒告女團員求償

北韓「聖誕禮物」落空　川普政府困惑…持續警惕等到金正恩生日

SBL／璞園半場只拿13分創新低　麥班達：輸球最丟臉

台開攜手花蓮慈濟打造生技園區　邱復生：「未來醫學」是發展重點

2020第一道日出在三仙台！台東最美迎曙光2大景點　看陽光自太平洋升起

一家都是網紅！蔡阿嘎x二伯x蔡桃貴x蔡波能

剛起床就被「滿地金紙」嚇醒！　她發毛揪2兇手：還好不是銀色　

好市多蕃茄汁「加料」出現大坨不明沈澱物　網友：我都喝這牌

火災警鈴響！上班族逃到7樓…一看「箭頭方向」大混亂　網：千萬別往上跑

站台桃園黃世杰拉票　莊瑞雄痛批：賄選是國民黨的傳統

腳踏墊滿地血！新屋黑狗夾尾巴傻笑　騎士被罵虐狗嗆：報警啊

「她是我女友」老司機載火辣越女賣淫　警所長一句話戳破謊言

社會熱門新聞

夫火燒車成焦屍！妻崩潰：小孩才2歲

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

爛醉女控遭性侵　男到案超展開

台南議長飆罵救火勇消引眾怒：你去

平安夜幽會引殺機　小王棄屍後10小時自首

吊照拖板車撞死1家3口　黑心老闆判1年6月

妻出軌成袋屍　夫尋人問警：找到我婆沒

快訊／火車經過平交道...男衝上前「趴軌道」被輾過慘死　

賓士C63衝出護欄！45°傾斜掛邊坡

蘇治芬宣傳車遭包圍　阿伯：太吵

新北男翹掉「教召」！超慘下場曝光

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

台大電眼妹轉職調查官！爸爸是局裡高官無人知

遭轟4槍命危！黑道大哥：怎沒人救我　兇悍過往曝

更多熱門

相關新聞

樓下出租！管委會把機車趕走…網戰翻

樓下出租！管委會把機車趕走…網戰翻

就怕機車吹風淋雨，不少人會將愛車停在騎樓！一名網友森77透露，樓下店面剛出租，騎樓卻禁止住戶停車，最後勉為其難空出4格車位，讓原PO相當不滿。

路上追走失汪　巷口轉彎騎士愣住

路上追走失汪　巷口轉彎騎士愣住

騎士撞人　「公主抱」拋15m橋下

騎士撞人　「公主抱」拋15m橋下

洛夫聽到克拉克森被交易癱坐在地

洛夫聽到克拉克森被交易癱坐在地

狗狗站機車後座他心疼　下秒看傻眼

狗狗站機車後座他心疼　下秒看傻眼

關鍵字：

機車騎士廂型車主動清理防止二次事故

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

夫火燒車成焦屍！妻崩潰：小孩才2歲

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

台中邱厝里成選情「章魚哥」

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

加藤鷹60歲「金手指生鏽慘況」曝光！

韓國瑜專訪／選前請辭高雄市長示決心？

爛醉女控遭性侵　男到案超展開

台南議長飆罵救火勇消引眾怒：你去

空姐曝機上超噁內幕　搭機必把毛毯鋪座墊上

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面