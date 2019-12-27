男房客怒嗆「跟妳玩下去」：錢留著買棺材！張淑晶嚇壞怒告　他慘被判刑

▲張淑晶怒告李姓房客。（圖／資料照）

記者林昱萱／新北報導

新北著名女房東張淑晶常利用套房出租、簽約設局等多種方式坑殺房客，而她也因此被判刑定讞。另外，張淑晶日前也因用電糾紛，與一名李姓房客發生衝突，而對方事後傳了諸多恐嚇訊息，讓張淑晶氣得提告。對此，法官審理後，依法判李男拘役20天。

判決指出，李男和張淑晶承租了一間套房，但兩人因為用電問題發生爭執，氣極了的李男竟然傳了諸多恐嚇訊息，「今天要不讓我換房間，要是不幫我儲值，錢你就留著買棺材啦。」、「老子就是24小時都無聊喔，醒來就會來找你麻煩，你確定不讓我換？我跟你講最近我有個朋友我必須要照顧他，可是他會漏水漏尿，你可能要常常來清理一下，因為我不太會去清理那個東西，通常我都會幫他在一樓漏水漏尿完再上來二樓，那你覺得會有房客來租嗎？」。

此外，李男也傳了刀子、男子背面刺青照給張淑晶，甚至聲稱他自己叫了仇人去跟她要錢，「我還有跟我仇人講說我有存一些錢在你那邊，叫他們去找你要，麻煩你把錢還給他們」、「你他媽要跟我玩，我很有誠意的，會跟你玩下去。」、「我管你有沒有側錄器啊，我的仇人早上來，我也不曉得他們會不會怎樣。」

對此，法官認為，李男的行經已經觸犯恐嚇危害安全罪，雖然他到案後坦承犯行，但至今未與張和解，因此判他拘役20日。

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