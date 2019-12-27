新郎婚宴猛喝烈酒！洞房夜「膀胱麻痺」洩不出慘了　積600ml尿液衝醫院

▲26歲男婚宴連灌多杯烈酒，膀胱神經麻痺無法排尿。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣一名26歲簡姓男子日前舉辦婚宴，被好友連續灌下數杯「特調烈酒」當場醉倒，不料晚上睡醒後尿急要上廁所時，小便卻怎樣用力都尿不出來，嚇得他立刻衝到醫院掛急診導尿。泌尿科醫師表示，簡男因為酒精麻痺神經，加上體內儲存的尿液過，才導致急性尿滯留無法排尿。

據悉，26歲簡男日前結婚舉辦婚宴，中午一時高興連續喝了好幾杯，好友也持續猛灌他數杯「特調烈酒」，直到下午3點回家後，他就躺在床上呼呼大睡，不料當他晚上睡醒後要上廁所時，發現小便怎樣都尿不出來，折騰近3小時也沒有改善，加上肚子也越脹越難受，便決定到醫院掛急診。

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衛福部立彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮表示，他替簡男進行超音波檢查，發現簡男的膀胱積了滿滿的尿液，因此立刻建議對方插尿管進行導尿。簡男原本堅持要等到能夠自己排尿，但後來實在是腹脹難耐，最終還是接受醫生建議進行導尿，將膀胱內超過600C.C的尿液排出來。

▲飲用酒水類的飲料，本來就會變得比較頻尿。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

蔡卓榮解釋，其實飲用酒水類的飲料，本來就會變得比較頻尿，不過一般只是增加上廁所的次數，但簡男是在短時間攝取了過多的高濃度酒精後，因為神經麻痺、膀胱失去收縮作用，加上體內儲存的尿液過多，進而形成急性尿滯留，情況嚴重可能會造成腎臟積水，甚至傷害到腎臟功能。

他指出，急性尿滯留一般來說比較常發生在男性，而且年輕朋友身上也有機會出現，民眾若發現患有攝護腺肥大、尿道狹窄、尿路結石等症狀，應該要盡早看醫生治療，同時避免憋尿、飲用過多利尿飲品等行為，避免出現大量尿液無法排出的情況。