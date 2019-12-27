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網問「哪些App容易約女生」　神人秒回推這5款：一週一個沒問題

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網搜中心／綜合報導

俗話說的好，感情就是要靠「約會」慢慢培養，有網友就在PTT上詢問，現在網路這麼發達，以前什麼我愛紅娘、派對聯誼早已經不流行，現在有什麼「可以約跑的好管道」嗎？文章一出立即釣出神人「親身經驗」回應，分享5種自己近期使用的「約跑管道」，他還因為尾牙抽中2萬元現金，加碼如果這一篇被大家推爆，他就請大家吃雞排，但千萬要記得「1/11記得投票！」

▲▼ （圖／翻攝自PTT）

▲神人分享自己使用約會App經驗，還加碼送出100份雞排要大家1/11回去投票。（圖／翻攝自PTT）

約跑神人立馬分享自己近期使用過的5種「管道」，好約分數最低的是50分的「Skout」，花了很多時間才發現很多人會叫你「幫買點數」，很容易變一場空，如果沒時間就別使用；「PTT站內信／水球」則是70分，在這要幽默風趣才比較多人找出去約會，但身為PTT資深鄉民有過什麼發言很容易被A出來，自己命中率是5%，還特別強調「純吃飯」；老牌的「愛情公寓」則是因為年底前登入有送VIP就試試看，但意外發現年齡層滿廣，從大一到阿姨都有，只要送禮物女生都會滿主動聊天的，但顏值就比較不平均。

請繼續往下閱讀...

▼不少網紅都推薦的「weTouch」是號稱Beetalk的接班人（圖／翻攝自網路）

▲▼ 。（圖／翻攝自網路）

而號稱Beetalk接班人的「weTouch」則拿下好約程度85分，最近有不少網紅都推薦用這款，而且VIP費用不貴，一次買6個月的話只要330元/月，而且上面的女生都很正，亂槍打鳥也會射到一隻，隨便找人買可樂都很好約，一週一個沒問題，上面的女生還很隨和，不用請好料就願意出來；最後一個則是拿下90分最高的「Juicy Dating」，連經驗老道的「約會達人」都說根本是新一代神器，這裡的女生很敢很直接，發一個約會就會有5個女生左右報名，如果需求大，一個禮拜會有兩個女生願意約會。分享完自己的經驗後，神人還因為尾牙抽中2萬元現金，祭出如果這篇被推爆，就像謝龍介一樣請吃雞排，讓大家都吃爽爽，但如果有吃到雞排的也記得1/11千萬要記得出門投票。

看完神人分享的5種管道後，網友除了想吃雞排馬上把文章推爆外，也紛紛大喊，「已下載準備開啟約會之旅」、「人帥真好，我下載10個一個都找不到」、「愛情公寓真的老字號App，用很久滿好用」、「安安，可以約神人本人嗎？」、「雞排我先拿，票我一定投」。

▼祝大家跨年「約」會成功。(圖／Pakutaso）

▲愛情,戀愛,約會,婚戀,聯誼,媒人。（圖／翻攝自pixabay）

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