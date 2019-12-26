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3警收貢丸、茶葉...破獲賭場卻不辦　2大過免職涉貪被起訴

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▲芳苑及西螺員警3人涉貪被雲林地檢起訴。（圖／記者唐詠絮攝）

▲芳苑及西螺員警3人涉貪被雲林地檢起訴。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／雲林報導

雲林地檢8月間偵辦彰化縣芳苑警分局莊姓巡佐、王姓警員及雲林縣西螺警分局李姓偵查佐，破獲簽賭站刻意不查案，涉嫌接受六合彩組頭賄賂水果禮盒及茶葉等價值約4萬元， 25日偵查終結，將3名員警及宋姓與許姓組頭及宋的好友蔣姓男子等6人依涉犯貪污治罪條例提起公訴。

雲林地檢署起訴書指出，宋男與許男、蔡姓女子夫妻均為從事聚眾賭博及供給賭博場所的人，而蔣男為宋男的友人。

彰化莊姓巡佐於2018年8月間，在雲林縣水林鄉破獲蔡男的賭場後，與王姓員警在彰化縣、雲林縣等處，收宋男、許男及蔣男交付荼葉、水果禮盒、貢丸、魚丸、櫻桃等賄賂及飲宴之不正利益﹙價值約4萬元﹚，而對許男、宋男及其親友所涉及的賭博案件刻意不追查，今年7月間，西螺李姓偵查佐拿10斤茶葉給莊姓巡佐，還將許男要購買禮品的6萬6千元紅包，拿出4萬6千元占為己用。

案經雲林地檢署檢察官指揮法務部調查局雲林縣調查站、內政部警政署政風室、彰化縣警察局督察室、新北市政府警察局刑事警察大隊循線查獲。

據了解，50歲莊員從警已經有20餘年，從二林分局外調溪湖分局，3月才又調回芳苑派出所，之前有查緝過六合彩簽賭案，為人中規中矩，也沒有財務糾紛，警員對於莊警會爆發這樣的事，都感到非常不可思議。

而另一名涉案的王姓警員，在芳苑分局任職已經有5年，負責交通業務，與莊員是舊事，兩人年紀相仿，更沒有簽賭的跡象， 如今莊姓巡佐、王姓員警與李姓偵查佐3人已經被記2大過免職處分，在同僚眼中是位負責盡職的好同事，因為收受賄絡丟掉工作，就連退休金也飛了，令人不勝唏噓。

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