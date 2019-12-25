創業貸款助8年級生開茶館　「功夫茶」擄獲外國客心

▲壹二茶堂除可讓消費者進行品茶體驗外，還有不少茶道具展品可供欣賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

28歲的劉思廷，愛好茶文化，申請勞動部微型鳳凰創業貸款開始在市區經營起「壹二茶堂」，推廣台灣有機高山茶，消費者不僅可在店內品茗、看展覽，還能進行茶席體驗，開業3年，憑著熱情服務與好口碑，茶館更登上國際旅遊雜誌版面，吸引不少歐、美、日遊客慕名前來，展現另類國民外交。

走進店內，新潮簡約的空間設計顛覆一般人對茶館的印象，壹二茶堂是目前台南唯一只販售有機烏龍茶、紅茶的專賣店，「我想讓更多人認識台灣茶的好」，劉思廷對茶葉有一定的挑選堅持，現全系列茶品都通過CAS有機認證，搭配茶席體驗活動與不定期展覽，劉思廷用年輕人的視野與詮釋方式，要讓走進店內消費者有不一樣的感受，把台灣道地茶飲文化承傳推廣，也看見她用心經營的理念。

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談起當老闆的契機，劉思廷說，偶然機會與朋友一起去茶館泡茶，漸漸泡出興趣，也開始對茶飲文化著迷，讓原本只喝咖啡的她改喝自己砌的功夫茶，後來因緣際會頂下壹二茶堂的經營權，讓她放棄原本的設計工作，全心投入經營茶館事業。

「台灣需要更多泡茶體驗的空間」，劉思廷強調，以往的茶飲文化已逐漸被淡忘轉變成手搖茶印象，但隨著茶葉品種、製程、沖泡方式與沖泡時間的不同就會有多變層次的香氣與口感，這正是茶葉的魅力所在，如今看到愈來愈多年輕人願意走入店內進行品茶體驗，讓泡茶不再是老年人專利，劉思廷直說，「蠻有成就感的」。

「經營初期客人不多，前兩年都在虧損」，回想創業前的低潮，劉思廷說，堅持與信念很重要，後來與創業顧問討論，調整行銷策略，主打網路與走精緻化路線，才漸漸把知名度打開，業績穩定成長。她建議想創業的朋友，要有夢想與熱忱，另可透過政府資源協助，評估風險，做好成本數字分析，能少走冤枉路。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，創業需要充沛的財務與人脈資源，建議想創業的朋友，可利用政府資源，除有專業顧問輔導外，還可解決資金、技術及經驗上的不足。目前勞動部微型創業鳳凰貸款最高額度200萬元，包括低利率、免保證人、免擔保品、二年免利息、免費創業課程、全程免費創業輔導，歡迎有心創業婦女或中高齡民眾申請，諮詢專線0800-092-957。