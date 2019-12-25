慎入！8公分巨大蟑螂「難產」　主人急送醫救命...手術畫面曝光

實習記者賴韻如／綜合報導

說到世界上最討厭的生物，許多人第一個想到的就是蟑螂，但還是有人把牠當作小孩一樣呵護著。俄羅斯一名男子飼養的「巨型蟑螂」，近日因為出現難產症狀，於是趕緊將牠送醫急救，所幸最後手術相當成功，順利保住一命。

據BBC報導，俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）獸醫院Limpopo於22日在IG分享了手術過程，他們於文中寫道，我們診所昨天進行了一次非常特別的手術！一般雌性蟑螂在生產期間，腹部尾端會出現一個能夠保護蟲卵的『卵鞘』，直到卵孵化後，卵鞘才脫離。然而，這隻母蟑螂卻因為卵鞘長時間外露、無法正常縮回體內，飼主擔心因此受到感染，所以趕緊將牠送醫。」

▲▼蟑螂卵鞘長時間外露，無法正常縮回體內 。（圖／IG／limpopovet）

獸醫在仔細檢查該蟑螂後，果然發現卵鞘因長時間外露而出現破損，若不趕快切除可能會引發感染，將會危及母蟑螂的生命，沒想到飼主一聽即立刻要求手術。

負責手術的醫師表示，這是他職涯11年以來，第一次為蟑螂進行手術，「手術過程中完全沒有使用任何放大鏡裝置，因為這隻蟑螂足足有8公分大，我們在仔細研究蟑螂構造後，順利剪掉蟑螂的卵鞘，最後在用完整整3瓶止痛藥之下順利完成手術。」

報導中指出，這隻蟑螂的品種為「秘魯巨人蟑螂」（Archimandrite tesselata），原生於南美洲的森林裡，牠們體型相當龐大，有些甚至能長至10公分，且通常雌性大於雄性。