送蟑螂上太空！狂男實測1萬6千公尺「能活多久」...結果曝光：出乎意料

圖文／周刊王

蟑螂堪稱地球上最頑強的生物，但若是待在氧氣稀薄的太空，牠們能活多久呢？為了測試蟑螂的生命力到底有多強，YouTuber好奇五先生決定將蟑螂送至太空，實驗結果曝光後讓他大吃一驚。

好奇五先生19日上傳一支影片，他表示兒時有個夢想，就是登上太空，但也知道自己無法完成，所以決定找蟑螂代勞，也順便透過實驗來看看，究竟在太空生存一段時間的蟑螂，最後能活多久？

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▲好奇五先生將蟑螂送至太空。 （圖／翻攝自好奇五先生YouTube）

好奇五先生首先將一隻蟑螂裝進箱子裡，隨後綁上氣象氣球，將牠送至9千公尺的空中，靜待2小時等氣球爆炸後，箱子隨著降落傘慢慢回到地面上。

從影片中可見，蟑螂剛起飛時仍是活蹦亂跳的，但過了37分鐘，上升至1萬6千公尺時，牠的活動力明顯下降，也感覺得出來蟑螂試圖想掙脫。1個半小時過去，蟑螂回到地面時已經沒了生命跡象，實驗結果出爐也讓好奇五先生非常驚訝。

好奇五先生表示，其實自己不是第一個做這種實驗的人，早在10年前就有一群美國大學生用同樣的方法將蟑螂送上太空，但是當時牠們全數倖存。另外他也強調，這次蟑螂無法存活下來有可能是品種的問題，如果使用較為抗凍的「德國小蠊」，結果可能會不一樣。