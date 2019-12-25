遭指關說法官…黃越宏怒控檢察官卻突撤告　林達：堅持繼續審理

記者羅志華／台北報導

資深媒體人黃越宏，不滿遭檢察官林達質疑，他在幸福人壽案「關說法官」，日前向林達提告求償100萬元，不料北院12月25日開庭時，黃越宏在遞交撤告狀後，便不知去向，而「被告」的林達，反而堅持法院繼續審理，嗆明要讓法院認證黃越宏干涉司法的行為；北院傳喚當時承審的江俊彥法官、前幸福人壽董事長鄧文聰作證，當鄧文聰聽到黃越宏疑似「為自己關說」時，氣得大罵「根本在害我」。

▲黃越宏不滿遭指關說法官，向檢察官林達求償100萬，卻在12/25日開庭時撤告快閃，林達堅持繼續審，就是要讓黃越宏妨害司法的行為，被「法院認證」。（圖／記者羅志華攝）





江俊彥法官證稱，他於2016年6月間，專注在寫幸福人壽判決書時，突然得知《法治時報》黃越宏要找他，當時他因顧慮幸福人壽審理期間，鄧文聰聲請具保停止羈押時，法院有些行政上的疏失，認為黃越宏或許是為此事而來，就向他回電。

一陣溝通後，黃越宏話鋒一轉，突然講到幸福人壽案，牽涉利益極大，希望法官要「很小心」處理，但江俊彥認為，合議庭對案件自有定奪，他不該、也不能聽從他人的意見。

不料黃越宏接著說，手中握有對法官不利的事證，並將於下周報導，他極力希望能與江俊彥見面，讓法官可以親自說明；江俊彥不敢大意，一再追問下，黃越宏才透露是一些申報加班費不實的內容，但他當時加班的時數，遠超過申報的加班費，江俊彥法官自認不需要澄清，且當時幸福人壽案判決在即，就算要碰面，也該等到判決後，便婉拒黃越宏的「邀約」。

江俊彥事後向上級回報，但根據規定，所謂「關說」是指，「不循法定程序為本人或他人，對各機關之司法案件或其他業務提出請求」，黃越宏的行為並未達到「關說」的程度，且他也沒對黃越宏的說法感到害怕，只是他當時只想專注在幸福人壽的審判上，便拒絕與黃越宏見面。

而前幸福人壽董事長鄧文聰，不僅證稱不認識黃越宏，當他看到疑似為黃越宏批評江俊彥的文章時，更痛批這種內容「根本在害人」，只會影響他在法官眼裡的形象，且現在的司法環境，已與過去不同，根本不存在關說、買通的空間，他不會做這種事，更沒有教唆黃越宏對江俊彥施壓。

檢察官林達於庭外表示，黃越宏今天不敢來開庭，還說要撤告，就是不敢來面對，他堅持繼續審理，就是要讓黃越宏妨害司法的行為，透過判決書清清楚楚地寫下來。

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