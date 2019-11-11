不滿遭指關說法官…黃越宏告檢察官求償100萬　林達：這個記者很奇怪

記者羅志華／台北報導

資深媒體人黃越宏日前被媒體報導，打電話關說法官，北院調查後，發新聞稿指黃有打電話，但沒有關說，此文引來檢察官林達質疑，「北院等於是替這樣施壓的記者粉飾行為」，黃不滿名譽受損，向林達提告並求償100萬元。北院11月11日開庭，黃強調沒提「是否羈押」等語，當時致電法官是訪問，認為林達將不實言論塞到他嘴裡，侵害名譽；林達反擊，「你一個記者做這麼奇怪的事，我都不能說話嗎？」

▲檢察官林達指《法治時報》社長黃越宏關說法官挨告，他於庭外表示，「我身為司改成員，你一個記者做這麼奇怪的事，我都不能說話嗎？」，並希望妨害司法公正法能盡快通過。（圖／記者羅志華攝）

黃越宏為《法治時報》社長，在多年前北院審理幸福人壽掏空案期間，打電話給承審案件的江俊彥法官，質疑該案程序有問題，並稱接獲投訴，指江有差勤問題，遭江婉拒受訪；《鏡週刊》於2017年間，以「鄧文聰掏空案驚爆一審法官遭關說威脅」為題，報導事件過程。

林達今日在庭上質疑，為何北院新聞的製作者，會在事實如此的情況下，做這種替黃越宏「澄清」的新聞，他強調，若新聞的製作者也有正義良知，只是在文字上引人誤會的話，那黃越宏的對他的起訴就該被駁回。

林達表示，根據北院新聞稿內容，黃越宏已坦承有打電話給法官質疑程序，這不同於一般司法記者作業，強調「這就是對法官施壓」。

但黃越宏認為，「施壓關說」可以是主觀評論，但須有客觀事實，請林達提出他關說的「目的」為何，他當天只是採訪，提醒法官上班「要注意」只是附帶，且採訪過程中，他從未提及「是否羈押」。

對林達評論北院新聞稿，「等於替這樣『施壓』的記者粉飾行為，以後記者都可以打電話給法官，說你差勤不正常，任何法官的私事都可以打去質疑，然後再問本案是否羈押或應該如何進行」，黃越宏指此評論侵害他的名譽，從事記者30年，他一直將法官程序不法作為新聞題材，更嗆明，「若林達能提出對他有利的證據，我撤告都可以」。

但林達堅持「戰到底」，不同意黃越宏撤告，指黃越宏說不認識鄧文聰實在可議，又不說是從何接獲投訴，要求傳鄧文聰出庭作證，而黃越宏認為若要傳鄧文聰，應再傳江俊彥才有意義；法官提示，鄧文聰因另案在監，依民事訴訟規則，若要傳鄧文聰，需負擔借提費用，林達聽完先是一愣，接著才問「要多少錢？」，在法官回覆「大概幾百元」後，他才安心買單，本案將於12月25日續審，並傳喚鄧文聰、江俊彥法官出庭作證。

林達庭外受訪表示，妨害司法公正罪是目前迫切需要的，要給司法官一個乾淨純潔的空間，這次黃越宏的案例，質疑法官差勤，同時去講他辦案程序不公，這就是干預司法的行為，只要妨害司法公正罪通過，以後就能杜絕像黃越宏這樣干預法官的行為，就算稱之為「黃越宏條款」也不為過。

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