芬蘭「耶誕老人村」觀光客湧入　原住民氣炸：文化被消費斂財

▲芬蘭的耶誕老人村。（圖／達志影像／美聯社）



記者錢玉紘／綜合報導

聖誕節到來，在芬蘭有一座「耶誕老人村」（Santa Claus Village），是當地熱門的景點，每年都會有大量觀光客湧入，但是卻引發當地原住民薩米人（Sami people）的強烈反感，並指控旅遊業者利用他們的傳統文化賺取暴利。

耶誕老人村位在芬蘭拉普蘭區（Lapland）首府羅文尼米（Rovaniemi），大約從1980年代開始，這裡被旅遊業者形容成「耶誕老人故鄉」，作為行銷的賣點，自此之後，每年都會湧入大量觀光客，尤其是在冬季的時候人數更多。園區內有騎乘麋鹿、冰雪城堡、雪地車和冰屋旅館等設施，在村莊中央有一個童話故事般的小木屋，這裡就是聖誕老人的住所。

但事實上，拉普蘭區也是以放牧馴鹿維生的薩米人長久以來的棲地，他們多半分佈在瑞典、芬蘭、挪威和俄羅斯的科拉半島北部。薩米人提出抗議，認為旅遊業者為了賺錢消費他們古老的文化，並且散佈刻板印象。芬蘭薩米族人議會主席蒂娜（Tiina Sanila-Aikio）向法新社指出，「現在每天都有人來問『哪裡能看到薩滿巫師或薩米人的女巫』，這只是觀光業者創造出的形象罷了」。

▲薩米人指控，關逛業者消費他們的文化賺錢。（圖／達志影像／美聯社）



薩米人還指控，有的旅遊業者還假裝自己是薩米人，或是販賣「有魔法的」薩米人商品。去年，薩米族人議會發布了指導手冊，要求旅遊業者和觀光客應該要遵守「具道德責任」的行為準則，藉此保存薩米人的文化。

另外，在耶誕老人村里，哈士奇拉雪橇也是一個很吸引人的觀光點，但是對薩米人來說，這不但不是傳統活動，大量的哈士奇進駐也嚇倒在森林中漫遊的馴鹿，而他們已經在這片區域放牧馴鹿超過30年了。另外，「冰屋」也並非他們的文化，而是從北極圈來的，可能會讓文化發生「同質化」。