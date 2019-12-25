百億科技富豪正宮超悲催　「日本泡湯偷情5天」返國…她挽先生開心接機

▲12/19 15：46 陳瑞聰偕美容師一前一後入境，和不知情來接機的太太相視而笑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料，仁寶副董事長陳瑞聰因為到SPA店消費和陳姓美容師認識3年，之後發展成不倫關係，為避人耳目，2人都到國外約會偷情。諷刺的是，海外偷情的陳瑞聰，偕女美容師返國一前一後入境，來接機的陳瑞聰太太，還開心地挽住先生手臂，若她知道真相將情何以堪？

上週四（12月19日），穿著深色夾克的仁寶電腦副董事長陳瑞聰，搭長榮航空從日本羽田飛台北松山機場，一入境後，來接機的陳瑞聰老婆立刻迎上前去，甜蜜地挽住先生手臂，等司機放置行李的空檔，2人還相視而笑，感情老而彌堅。

眼前這一幕，似乎驗證陳瑞聰的「假日是老婆時間、越老越怕老婆」的愛妻宣言，但陳太太可能想不到，陳瑞聰這趟5天4夜日本行程，其實是陪小他27歲的美容師，去日本泡溫泉度假幽會。

本刊直擊，12月15日一大早，陳瑞聰出現在台北松山機場，出關候機時，後頭跟著披黑圍巾、著馬靴的長髮女子，2人刻意維持一步之遙的距離，幾乎沒有互動，等到乘客都上飛機後，2人才上飛機坐到商務艙的位子。

愛打高爾夫球出名的陳瑞聰曾透露，老婆李敏芳比他更愛打，假日往往是老婆拉著他上球場，因此，打球不但可以紓壓，還可以和老婆培養感情，如果未來退休，要多陪老婆打小白球。

李敏芳原是金寶祕書，後來到高中教書，每年都會陪陳瑞聰出席公司尾牙，陳曾自嘲「越老越怕老婆，假日是老婆的時間。」但這趟日本偷情之旅，讓他的愛妻形象毀於一旦。

知情人士表示，陳女曾在臉書提到：「最嚮往的一種相處模式，莫過於2人處在一個空間，我知道你在，你知道我在，我們彼此專注著眼前的事，偶爾抬起頭對上對方的眼神，悄然一笑，2個人在一起，一切都很好。」

然而，這段見不得光的關係曝光後，陳女這段「一切都很好」的感情，已經傷害到陳瑞聰老婆，科技富豪要如何處理他和2個女人的關係，想必會比他身兼多家企業董事長還傷腦筋。



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