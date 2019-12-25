百億科技富豪「偷情泡湯」鹹濕對話流出　美女小三照曝！嗆：你們不能亂刊登

圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料，仁寶電腦副董事長陳瑞聰因為到SPA店消費和陳姓美容師認識3年，之後發展成不倫關係，為避人耳目，2人都到國外約會偷情，或許到了異國，2人心情放鬆，竟在吃晚餐的時候，有段鹹濕對話。

本刊直擊，12月15日一大早，陳瑞聰出現在台北松山機場，出關候機時，後頭跟著披黑圍巾、著馬靴的長髮女子，2人刻意維持一步之遙的距離，幾乎沒有互動，等到乘客都上飛機後，2人才上飛機坐到商務艙的位子。

2人抵達日本東京羽田機場，或許因為到了國外，放鬆戒備，2人出關後整理行李，女生還拿手機給陳瑞聰接聽，隨後2人搭上計程車，出發前往日本東北部宮城縣的藏王「溫泉山莊 だこんの花」（大根之花）溫泉旅館。

宮城縣的遠刈田溫泉是日本東北有400年歷史的老溫泉，對台灣旅客比較陌生，該溫泉是宮城縣藏王地區知名的三大溫泉之一，對下半身、腰和足部療效特別好；藏王另二大溫泉「青根溫泉」是治頭痛名湯，「峨峨溫泉」則是日本治療腸胃病的名湯之一。

大根之花是遠刈田溫泉的高檔溫泉旅館，被1萬坪的自然森林圍繞，只有18間獨棟的客房，環境非常隱密低調，鮮少台灣客入住，陳瑞聰和美容師入住的「青い月」客房，房內有獨立的露天泡湯池，1晚要價約日幣7萬元，是這個旅館的高價位房型。

據美容師友人轉述，美容師到了飯店後，在自己的臉書PO文：「我是為了這個溫泉而來的！真是太棒了！房間走出去…有一個專屬自己的溫泉池充滿負離子的開放空間中。」文末並標註：「與重要的人度過最幸福的時刻。」文字雖然甜蜜幸福，但始終不見男主角露臉照，看來女生自己心裡有數這段關係見不得人。

或許到了異國，2人心情放鬆、說話也大聲起來，第一晚吃晚餐的時候，女方撒嬌地說自己老了，有白頭髮了，怎麼辦？陳瑞聰趕忙回答說：「不會啦！看不出來有白頭髮。」想不到這時女生竟說：「不知道頭髮白，下面會不會也是白的？」陳瑞聰更是鹹溼地回答：「等一下檢查看看。」2人年齡雖然相差27歲，但打情罵俏的功力完全不輸給年輕人。

已婚仁寶副董事長陳瑞聰帶陳姓美容師赴日泡湯5天，前面2天半住在藏王大根之花飯店，本刊直擊兩人在退房時，先後走出同一房間的畫面，隨後他們前往東京住在低調奢華的安縵飯店，並吃了超難訂的米其林美食餐廳。

本刊向兩位當事人求證，陳瑞聰先是裝傻說「有嗎？」隨後再說「我和陳女沒有關係。」至於兩人為何住在同一間房？陳瑞聰則說，「現在不方便談，會再與你（本刊記者）聯繫。」

本刊另向女方求證時，陳女情緒顯得激動，先是否認說：「應該不是事實」，接著再凶悍的質疑：「我們是什麼關係，干你們什麼事？」陳女說，「你們不能亂刊登別人的私生活。我和陳瑞聰單純只是朋友，沒有任何關係，沒有任何生意上的往來。」

本刊進一步詢問陳女有無與陳瑞聰去日本玩5天？陳女先是說要找她的律師談，她不知道要做什麼回應。至於為何住在同一個房間？陳女則質疑，「一定要有什麼關係，才可以住在同一個房間嗎？」「你如果認定有關係，你一定要抓姦在床！」陳女不斷強調，她和陳瑞聰沒有任何關係。



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