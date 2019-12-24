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不只三家鼎立！台灣古早超商「戰國時代」品牌曝光　網驚：都超好買

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▲▼超商，全家，便利商店，手機支付。（圖／記者曾婉婷攝）

▲台灣現在的便利商店是三強鼎立，但過去是百家爭鳴的戰國時代。（圖／記者曾婉婷攝）

記者林彥臣／綜合報導

台灣便利商店密度是世界有名的高，目前台灣的便利商店大致呈現三家鼎立的狀態，不過在古早時代，台灣的便利商店可不是只有三巨頭品牌，而是呈現百家爭鳴的戰國時代，就有網友懷舊古早時代的便利商店，引發許多網友的共鳴驚嘆，「都超好買」。

有網友發文表示，「請說一個老人才知道的超商，我先福客多」。引發許多網友回應討論。

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▲▼福客多過去在台灣也有不少便利商店門市。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲福客多過去在台灣也有不少便利商店門市。（圖／翻攝自爆廢公社）

有人回應表示，「小豆苗」、「翁財記」、「萬客隆，我一直沒離開過兒童區就默默的收」、「印象最深刻的是萬客隆」、「掬水軒」、「萬客隆、翁財記、小豆苗」。

據了解，福客多第一間門市於1990年開幕，曾經是台灣便利商店五霸之一，2007年福客多門市全面併入全家便利商店體系。

小豆苗便利商店成立於1986年，為台灣的一間連鎖便利商店，以當時日本開架式零食零售為範本，店內70%產品皆為日本進口，現在在台灣已經停業，重心已經轉往大陸。

萬客隆是1989年從荷蘭進入台灣的量販店品牌，在台灣一度擁有12家分店，但是在2003年農曆年後，突然宣布6間分店全部結束營業。

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