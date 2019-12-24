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阿公噎到送醫不治！她列3點質疑　轟長照站＆教會「過世才通知」：完全沒道歉

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▲▼阿公噎死。（圖／陳小姐提供）

▲陳小姐表示，阿公是一名有名的油畫家。（圖／陳小姐提供）

記者林昱萱／採訪報導

一名陳姓女網友在臉書社團「爆料公社公開版」指控花蓮一個以教會作為據點的C級長照站，在明知道她阿公沒有牙齒的情況下，還讓阿公吃下了很硬的芭蕉，且事發當下沒有醫護人員在場，只有一名語言不通的移工，且在事發之後處理的SOP完全不對，態度也相當消極。

陳姓女網友接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，「阿公在花蓮一個教會，有領牌照、領錢的長照機構的據點，我阿伯每個月有付他們6000元，而事情發生在12月12日早上，因為阿公家距離教會僅有200公尺，他們都會推輪椅帶阿公去，而事發當時有30幾個老人家在場，卻沒有一個醫護人員，只有一個不太會講中文的菲傭。」此外，陳女也說，「因為要顧的老人很多，事發當下菲傭也沒有馬上發現，是看到阿公臉色很痛苦，才趕快去找人幫忙。」

陳女也表示，「事發當下雖然有催吐，阿公也有吐一點點，但沒有全吐出來，他們拖了好幾分鐘才打電話叫救護車，但我阿公在救護車上就已經沒有呼吸心跳了」。此外，陳女還說，「當時救護車還有經過我阿伯家門口，當時阿伯還跟阿嬤在外面聊天，他們卻沒有告訴阿伯救護車上的是我阿公，直到下午宣告急救失敗時，才通知家屬。」

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼陳女在爆料公社發文指控 。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

此外，陳女也氣憤表示，「當時催吐出來的芭蕉，應該作為證據留下，但這部分竟然也已經被丟棄，而且直到下午宣告不治才通知家屬，中間過程那麼長，會不會太誇張」對此，她也提出3點質疑提到，「第一，是領有牌照的為什麼現場卻沒有醫護；第二，沒有通知家屬；第三，處理的SOP完全不對。」

陳女也表示，「事發之後對方完全沒有來拜一下阿公、探望、道歉都沒有，人都沒有出現」而她也提到，「我阿伯問他，阿公的事不用處理？但對方卻回說：『阿公老了，神要收走』，還罵我阿伯家沒錢吿不贏他們大教會。」

陳女也提到，「阿公是阿美族著名油畫家，還有一間油畫工作室，也有舉辦過油畫藝術個展」，而她向記者表示，「阿公身體一直都很健康，都還能畫畫。」對此，陳女也提到，「教會跟機構一直互踢皮球。」

陳女心痛地告訴記者，「沒有任何道歉、沒有慰問金，任何都沒有！我阿公死的這麼不明不白！這樣世界上還有公平可言嗎？有法律有政府嗎？現在政府很推長照，但現在卻發生這樣的事，覺得阿公的事情並不是個案，因此一定要讓社會大眾知道這件事，不能讓更多老人家不明不白的死。」

《ETtoday新聞雲》記者也致電上述被點名的教會據點，但至截稿前都未獲得對方回應。

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