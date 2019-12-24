英國「新年榮譽」獎表揚貢獻　體育界獲獎率比醫界高22倍

▲英國的社會福利讓人民可以免費看病。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘇格蘭愛丁堡的約翰·埃梅里芬烏（John Emelifeonwu）博士和研究團隊進行研究，試圖了解哪些工作領域更有可能獲頒「新年榮譽」，結果發現與體育和藝術領域的人們相比，從事醫療保健行業的獲得新年榮譽的機會相當低，在一般情況下，從事體育運動獲獎的機率是醫護人員的22倍，藝術和媒體行業則是5.8倍。

新年榮譽是一種英國榮譽制度，每到年底，英國女王就會授予當年的傑出人士這項年度國家大獎，包括政商、體育、藝術和醫護等領域，都有機會可以得到，以表彰對英國社會在不同領域做出的傑出貢獻。這些候選人的名單可以由民眾提出，再由專家委員會從中選得獎者。

約翰和研究團隊為了確定新年榮譽是否存在性別或地域歧視，針對2009年到2018年的獲獎紀錄進行統計，除了藝術、媒體、體育領域外，商業和經濟專業人士，以及公民和政治專業人士，機會也比醫學界高，此外，科學和技術領域的人們與醫界的獲獎機率相近。

引起約翰想做此項研究動機，是因為2017年足球明星貝克漢（Beckham）的電子信箱遭駭客入侵，爆出假做公益、圖謀一年一度的新年榮譽的醜聞一事。過去的得獎者還包括女演員凱拉·奈特莉（Keira Knightley）、時裝設計師拉爾夫·勞倫（Ralph Lauren）和抗生素發現者亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming）等。