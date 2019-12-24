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退役空軍中校杜永心變共諜！發生台海戰爭要軍官「消極不抵抗」

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▲▼新北地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

▲退役中校成共諜，新北地檢署依違反國家安全法將他起訴。（圖／記者陳雕文攝）

記者邱茀濱／綜合報導

國防部空軍中校杜永心退役後赴陸經商，卻遭中共中央軍事委員會政治工作部吸收，替中國發展組織，之後他多次以金錢利誘現役陸軍軍官，希望對方為「祖國效忠」，且要求承諾未來台海發生戰事時，必須消極不抵抗。對此，新北地檢署23日依違反國家安全法將杜男起訴。

起訴書指出，杜永心1994年赴大陸經商，因為是軍人退伍，所以遭共方情報單位中央軍事委員會政治工作部（總政）科長A君相中，進而吸收成為共諜，替中國發展組織。不料他回台時，得知服役時認識的蔡姓陸軍中校經濟有困難，於是多次以5、10萬不等的金額、贈送高檔茶葉、酒、邀請旅遊等方式利誘對方加入行列，直到今年9月才被檢調查獲。

杜男隨後向對方表明來意，同時表示願意幫忙引薦結識總政高層，還說「只要在台海發生戰爭時，採取消極不抵抗，就是效忠祖國的方式」，並言明「中共現階段以吸收人員潛伏為主，暫時不用刺探情蒐軍情，只要關鍵時發揮關鍵作用即可」。

此外，杜男甚至要求蔡男拍影片表達效忠，最後遭到對方拒絕。不過，蔡男察覺怪異，於是錄音自保，並把所贈現金、禮品全數保留，待今年9月案件曝光後主動全數繳回，同時拿出錄音檔，證明自己清白，並堅稱從未對大陸表示效忠。

至於杜男則否認所有犯行，辯稱自己是酒醉時胡言亂語。但檢方並不採信，認為他是空軍退役中校，竟企圖吸收現役軍官成為共諜，明顯危害國家安全，因此23日依違反國安法將他起訴。而蔡男部分，則沒有證據可以證明他已被吸收，因此獲不起訴處分。

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