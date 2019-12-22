林鄭月娥個資被公開　擔心「起底」瓦解香港社會

▲林鄭月娥憂「起底」對社會的影響。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥22日在臉書上表示，自己的個人資料近日被放到網上的通訊群組，令人擔憂，但擔憂的不是她的個人資料，畢竟早被公開過，而是「起底」這種行為對社會的影響。

林鄭月娥指出，過去幾個月，有人肆意對官員、警察以至所有與意見不合的人進行「起底」，甚至連家人、小朋友都不放過。「起底」的目的只有一個，就是消滅其他人的聲；但受害的遠不止被「起底」的人，而是整個社會。

▼香港警民衝突日漸擴大。（圖／路透社）

林鄭月娥說，先前上訴庭處理一宗有關警察個人資料的案件時，就指出了「起底」對社會的危害，她引述出來，希望大家都要警剔，不要被情緒影響是非對錯的判斷。

以下為林鄭引述上訴庭法官所言內容，「如果我們仍然為香港是享有法治的文明社會而自豪，就不應亦不能容忍『起底』。不幸的是，在當前的社會動盪中，香港有些人動輒以這種卑劣的手法作為傷害其他人及目標群組的武器。」

「廣泛的『起底』所造成的損害遠不止於受害者，而會嚴重危害我們整個社會。當許多人、目標群組或社會某個界別被恐嚇而噤聲，或因害怕被『起底』而不能公開、坦率地表達自己的意見、做他們想做的事或以他們渴望的方式生活時，社會會出現寒蟬效應。」

「如果不遏止『起底』行為，它引發的不信任、恐懼和仇恨之火很快會令公眾對法律和社會秩序的信心消失殆盡，從而導致我們的社會瓦解。」

▼林鄭月娥在臉書發文。（圖／翻攝臉書）