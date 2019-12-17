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台灣媽媽香港賣滷肉飯　反修例生意掉三成「照挺年輕人」

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▲▼台灣媽媽香港賣滷肉飯　反修例「生意掉三成」力挺年輕人。（圖／香港01授權）

▲台灣媽媽Tracy及Grace在香港開店賣台灣味。（圖／香港01授權，下同。）

圖文／香港01

走進店裡，滷肉飯香氣撲鼻。位於中環的台灣餐廳「吃什麼」，去年一度因商業糾紛瀕臨結業，但最終仍入圍米其林「必比登」推薦名單。今年又迎來挑戰，在反修例風波下，兩位寶島媽媽直言生意大減三成，晚市客量減少。在「黃色經濟圈」效應下，小店被外界歸類為「黃店」，她倆坦言表態撐年輕人，源於身為媽媽的真情流露；又以二人政見不一仍能和而不同為例，期望港人勿以黃、藍區分食店。

在兩人眼中，港人較台灣人慢熱，但充滿韌性，也富獅子山精神，寄語眾人珍惜當下，好好生活下去。

米其林將於今日（17日）揭盅，「吃什麼」是上屆獲推薦的街頭食店之一。兩位掌舵台灣媽媽Tracy及Grace，原是過埠人妻，緣繫思鄉之情，遂由外賣店做起，至前年雄心壯志轉戰堂食，卻陷入商業糾紛，心血幾乎付諸流水。後來幸得熱心熟客及街坊協助，最終重新於中環開店，旋即獲米其林認證。

▼店內的牛肉麵、滷肉飯賣相極佳。

▲▼台灣媽媽香港賣滷肉飯　反修例「生意掉三成」力挺年輕人。（圖／香港01授權）

他們認為殊榮是對餐廳的肯定及鼓勵，但對生意幫助不大，「就是剛報道時有較多食客慕名而已」。他們沒刻意賣廣告，光顧的大多是附近的上班族及熟客；不少人直至埋單一刻，始知餐廳獲米其林推介。

小店已與業主簽4年租約，加上獲業主關照，得以避過加租一劫。不過，「吃什麼」目前尚未回本，過去半年來反修例風波亦令晚市顧客減少，整體生意下跌3成，兩位老闆娘說店內財政不穩，亦一如其他食店需申請李家誠基金會「應急錢」，可惜沒如願抽中，「燈油火蠟、人工也要錢，唯有再加把勁。」

另外，現時社會壁壘分明，近日有網民發起「黃色經濟圈」，主張從各方面支持「黃店」，「吃什麼」亦被列入黃店名單之中。不過Tracy稱，「其實我們沒企得很前」，又稱客人多是學生及年輕人，不少更因經常光顧變得熟稔，「自己亦有小朋友，對他們就是出於媽媽的關顧啦。」

▼店舖位於香港中環，外觀低調。

▲▼台灣媽媽香港賣滷肉飯　反修例「生意掉三成」力挺年輕人。（圖／香港01授權）

她透露，早前曾在電視直播中瞥見一張熟悉面孔，「當時他就被打得口腫臉腫」，內心繃緊不已，後來熟客前來吃飯兼報平安，「然後我就忍不住流淚了。」

Grace則指，自己不喜歡用顏色區分，因政治取向始終是私隱，又提到她和Tracy在台灣政治上一個是綠營、一個屬藍營，因此相處時也有默契盡量不談政治，也是互相尊重。不過，當談及下月台灣大選，兩人相視後會心微笑，「這次選擇的都一樣」，認為是次選舉是「投人不投黨」。

被問到政見會否對米其林評價有影響，Grace眼睛彎成一線，幽幽地笑問，「加分的印象嗎？」稱會用平常心面對得失。倘失去米其林名銜可會後悔？她則斬釘截鐵說不，「那也不是我們可以決定呀」。

兩位老闆娘凡事親力親為，店內逢周日休息，他倆則日踩十多小時，混在廚房及樓面，換來油鍋燒傷及疲憊身軀。訪談說得興起時，兩位媽媽不經意露出雙臂「滾燙」疤痕，「不要拍啦，這很笨」，笑容靦腆尷尬。

▼餐廳工作的過程中，兩人不免被燙傷。

▲▼台灣媽媽香港賣滷肉飯　反修例「生意掉三成」力挺年輕人。（圖／香港01授權）

凡此種種，二人只希望保持水準，及純粹的台灣古早味，「希望客人吃到的是『台灣餐廳』，不是『台式餐廳』。」她們更笑稱，過往曾狠心「趕客」，著慕名而來的台灣旅客去享受港式味道，「叫他們去別的餐廳吃，吃蘭芳園、炒公仔麵這些香港食物啊！」

展望未來，Tracy期盼小店順遂，「希望不要再有大風浪」；Grace則認為人生苦短，寄語港人要珍惜當下，「要好好生活」；「很多事情不是我們可以控制，努力做好本份便是了。」

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