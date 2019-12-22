陸「加快研究」澳門證交所　用廣東「五招金融合作」來支持

▲習近平赴澳門參加回歸20年大會，未公佈金融政策。（圖／澳門特區政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平20日參與澳門回歸20年大會，未如外界預期宣布建立澳門證券交易所。不過，陸媒《證券時報》21日的報導指出，廣東省將按照中央規劃部署，支持澳門加快對澳門證券交易所的可行性研究工作，配合澳門建立以人民幣計價結算的證券市場，並從五大方面展開粵澳金融合作。

報導提到，在粵港澳大灣區建設的大背景下，廣東將與澳門一起「打頭陣」，兩地發揮所長，深化粵港澳大灣區金融建設及合作，「澳門特區政府將結合顧問公司研究結果，優化澳門金融發展的規劃並有序落實。」

▼博弈為澳門的主要產業，但近年積極朝多元發展努力。（圖／視覺中國）

報導指出，粵澳金融合作將從五大方面展開。第一項是支持澳門打造中國—葡語國家金融服務平台，承接中國與葡語國家金融合作服務。

第二項是推進跨境融資租賃業務的開展，探索建立融資租賃跨境融資市場。支持澳門機構投資者按程序開展QFLP業務，參與境內私募股權投資基金和創業投資基金投資。支持粵澳保險機構合作開發創新型跨境機動車保險和跨境醫療保險產品。積極推動粵澳跨境金融合作（珠海）示範區建設。

第三項是積極爭取外匯管理改革創新，不斷拓寬QFLP、QDLP、深港通和人民幣海外投貸基金等跨境合作通道，並爭取擴大試點範圍、規模和額度。創新手段吸引境外長期低成本資金支持大灣區建設。

第四項是支持澳門金融機構和企業通過市場化方式，參與發起設立粵港澳大灣區國際商業銀行。支持推動建立以人民幣計價結算的證券市場。共同發展併購市場、場外股權交易市場。積極打造粵港澳大灣區貿易融資平台，賦能大灣區內中小企業貿易發展。支持粵港澳保險機構協同為跨境出險的客戶提供查勘、救援、理賠等後續服務。

第五項是繼續推進澳門青年創業谷建設，創新金融支持手段，構建全鏈條金融服務。

報導還提到，粵澳日前首次共同成立首期200億元的廣東粵澳合作發展基金落戶橫琴。截至目前，基金實繳規模為粵澳基金實繳規模為160.08億元，已實施12個項目投資，已決策投資金額142.34億元，主要投向廣東省內的基礎設施和重點項目以及與廣東省自貿區建設相關的、有利兩地經濟民生的優質項目及企業。

▼澳門回歸20年大會。（圖／澳門特區政府）