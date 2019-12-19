講過了！觀光人次不含轉機⋯林佳龍嗆韓國瑜「不要造謠、要做功課」

▲韓國瑜出席2020總統政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

來台國際旅客本月13日突破1111萬人，創下歷年新高，國民黨總統候選人韓國瑜質疑，交通部將轉機旅客算入觀光人次，有灌水嫌疑。交通部長林佳龍回嗆，轉機旅客並不會計入旅次，且國民黨主席吳敦義也問過，「請韓導不要造謠，不知韓市長是不想做功課，還是假裝沒看到？」

林佳龍今在臉書發文表示，本月13日來台觀光人次突破1111萬，他強調，轉機過境旅客不會計入來台觀光旅次，來台觀光人數是紮紮實實的1111萬，觀光局計算標準，從1956年開始都未曾改變。

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林佳龍表示，這個問題去年國民黨主席吳敦義也問過，交通部已經澄清過，也很容易GOOGLE到，不知韓市長是不想做功課，還是假裝沒看到？

▲林佳龍回嗆韓國瑜「不要造謠」。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍指出，觀光局今年推出國旅補助計畫，成效良好，2019年高雄住房率提高21％，許多縣市也是如此。單是秋冬補助統計9月1日至12月5日，使用團體優惠住宿於高雄市的共有548團、超過3萬人，自由行住宿的有32.3萬人。中央政策加持，是住房率提高很重要的原因。

林佳龍表示，「請韓市長不要呼嚨台灣人民，造謠並無助於選情。做實事、交出漂亮成績單，才能贏得選民信任」。