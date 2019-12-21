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「2020豬事通‧鼠來興」　119擴大防火宣導嘉年華會好吸睛

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▲台南市政府消防局於新市區西拉雅廣場，舉辦「2020豬事通‧鼠來興」防火宣導嘉年華會活動，黃偉哲親自頒獎表揚，並在消防通訊中隊，體驗操作無人機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府消防局於新市區西拉雅廣場，舉辦「2020豬事通‧鼠來興」防火宣導嘉年華會活動，黃偉哲親自頒獎表揚，並在消防通訊中隊，體驗操作無人機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府消防局為擴大宣導119消防節，並體恤警義消人員辛勞，特避開明年1月11日的總統大選及1月底的農曆年節，提前於21日上午9時30分至13時於新市區西拉雅廣場，舉辦「2020豬事通‧鼠來興」防火宣導嘉年華會活動。

▲台南市政府消防局於新市區西拉雅廣場，舉辦「2020豬事通‧鼠來興」防火宣導嘉年華會活動，黃偉哲親自頒獎表揚，並在消防通訊中隊，體驗操作無人機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲親自出席，並頒獎予2019年度績優警義消同仁，藉以肯定他們對消防工作的犧牲奉獻及優異表現。黃偉哲並親自在消防通訊中隊，體驗操作無人機，感受消防救災利器無人機的優越性。黃偉哲市長對消防局2018年的表現十分肯定嘉許。

▲台南市政府消防局於新市區西拉雅廣場，舉辦「2020豬事通‧鼠來興」防火宣導嘉年華會活動，黃偉哲親自頒獎表揚，並在消防通訊中隊，體驗操作無人機。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府消防局於新市區西拉雅廣場，舉辦「2020豬事通‧鼠來興」防火宣導嘉年華會活動，黃偉哲親自頒獎表揚，並在消防通訊中隊，體驗操作無人機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

119嘉年華會活動現場設有各式消防體驗：濃煙體驗、著火自救：停、躺、滾、CPR及AED學習操作、水兵橫渡、即刻救援模擬、消防瞄子射水及消防衣著裝等體驗共7項關卡，希望民眾藉由活動提升火災預防之觀念及火災發生之避難逃生等應變能力。

▲台南市政府消防局於新市區西拉雅廣場，舉辦「2020豬事通‧鼠來興」防火宣導嘉年華會活動，黃偉哲親自頒獎表揚，並在消防通訊中隊，體驗操作無人機。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府消防局於新市區西拉雅廣場，舉辦「2020豬事通‧鼠來興」防火宣導嘉年華會活動，黃偉哲親自頒獎表揚，並在消防通訊中隊，體驗操作無人機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為增添活動愉悅熱鬧氣氛，特別邀請忠孝國中生動逼真、撼動全場的祥獅獻瑞醒獅表演開場、聖功女中熱舞社精采絕倫的Hip hop熱舞表演、中華醫事科技大學啦啦隊活力四射的啦啦隊競技表演，以及文元國小弦樂團豐富動人的演奏，場場精采，高潮不斷。

▲台南市政府消防局於新市區西拉雅廣場，舉辦「2020豬事通‧鼠來興」防火宣導嘉年華會活動，黃偉哲親自頒獎表揚，並在消防通訊中隊，體驗操作無人機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局政風室為提倡廉潔意識並推廣到社會大眾，特設置「反貪腐」廉政宣導專區，以消防機關「反貪倡廉」及「反賄選」為主題，於活動中進行趣味反貪遊戲－「與廉同行、廉手拚幸福」之拼圖闖關遊戲來與民同樂，更結合有獎徵答活動，期以寓教於樂的方式，對民眾宣導廉政工作，從互動中灌輸民眾反貪意識，達到「全民倡廉」及「反賄選」的目標，現場氣氛熱鬧非凡。

▲台南市政府消防局於新市區西拉雅廣場，舉辦「2020豬事通‧鼠來興」防火宣導嘉年華會活動，黃偉哲親自頒獎表揚，並在消防通訊中隊，體驗操作無人機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次嘉年華會最特別的活動為「感恩傳真情-予消防人員的一句話」活動，現場設有拍貼機供民眾拍下值得紀念的一刻，並寫下給消防人員的感謝話語，以慰勞辛苦的警義消人員。歲末寒冬之際，民眾用火用電機會增加，為了減少災害發生，並使市民學習如何自救救人，希冀透過本活動提升市民防火、防災及避難逃生等基本應變能力，以保障市民生命財產安全。

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