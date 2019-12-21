澎湖立委選舉在地人「內戰」　歐中慨拚深耕軍公教「加持」

▲澎湖縣立委候選人歐中慨。（圖／翻攝自Facebook／歐中慨）

記者馬叔安／台北報導

這次澎湖縣立委選戰中，3名候選人不僅都是澎湖在地人，而且都來自西嶼鄉，民進黨的楊曜和國民黨的歐中慨甚至都是來自西嶼合界村。對歐中慨來說，自己過去30多年來的在地深耕，是自己在這次選舉中最大的優勢，也有委託台北的年輕人協助經營網路「空軍」。

歐中慨在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，自己著重於深耕人脈，在選戰的網路「空軍」部分，有委託台北的年輕人們協助在臉書宣傳，而自己在地的「陸軍」則是靠自己基層的扎根。

▲澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）

「服務鄉親就是我的事業」歐中慨說道，自己在年輕族群的支持度方面尚且需要加強，但是澎湖民眾中軍公教族群比例高，都會幫自己「加持」，因此在各地區的支持度都比較平均，對自己的選情懷抱信心。

歐中慨曾任第11、12、13、14、17、19屆澎湖縣議員，今年6月在黨內初選中勝出，他曾於2014年被國民黨提名參選馬公市長，然而最後鎩羽而歸，這次他以在地人的形象出戰立委，主打深耕牌，能否整合在地資源，將成為勝選與否的關鍵。

面對藍營與喜樂島呂應宏的夾殺，現任立委楊曜則提出以電話或line的圖文拉票的「新形態動員」，並在臉書展示自己的政績，日前也和總統蔡英文同台造勢。按照目前的編制，澎湖僅有1席立委，根據澎湖縣選委會數據，澎湖的選舉人數大約8萬人左右，第9屆的立委選舉投票數約4.2萬人。

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