比雞屁股嚇人！法國哥吃薑母鴨「神秘料理噁爆漿」　台人看傻：好勇敢

▲老外吃薑母鴨！（圖／Bonjour Louis! 我是路易提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

說到冬天限定美食，大家一定都會想到薑母鴨，連外國人都難以抗拒這一味！法國Youtuber路易邀好友一起品嚐台灣獨特的小吃，尤其超補身的「雞睪丸」，可把兩人給嚇歪了！

法國網紅「Bonjour Louis! 我是路易」在YouTube上傳一段有趣美食影片，日前，他邀請好友雨果爽嗑薑母鴨，畫面則有女友掌鏡。其實不少外國人對雞鴨內臟有所排斥，不過兩人仍勇敢吞下鴨心與鴨胗，狂皺眉直呼「鴨胗好難咬、很硬」，雨果還自豪說，目前吃過最奇怪的食物就是雞屁股。

請繼續往下閱讀...

飽餐一頓後，路易女友當然不能放過2位，端出大魔王「雞佛」雞睪丸，要給答題失敗的人補補身，嚇得他們一臉崩潰。一番激戰後，由雨果勝出，幸災樂禍看著路易要挑戰吃下雞睪丸。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲路易表情超爆笑！（圖／Bonjour Louis! 我是路易提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

路易看著雞睪丸，錯愕直呼「這好大！而且是生的，就像是現殺一樣」，煮熟後，路易一口放入嘴巴，同時碎念著「太可怕了」，接著咬下瞬間，他崩潰形容「在嘴裡爆了，味道還好，不過口感真的是太恐怖了，我以為他會有點黏黏的，結果不是，你咬下去，整個爆開！」

大批網友看完影片後，紛紛笑虧「雨果很融入台灣的飲食文化，這集超好笑」、「內臟可以煮久一點啦，太生很噁」、「雞睪丸煮久一點口感就不一樣了，我覺得你們應該是沒有煮得很熟」、「把眼睛遮著，就不會怕了」、「我一直都不敢吃雞睪丸，你們好勇敢喔」、「雞睪丸我是煮到熟透有固體狀才吃…爆漿會怕怕」、「好誠實的法國人」。

►生火了！連我媽都用到發光