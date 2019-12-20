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3.86億年！砂石場坐擁全球最古老化石森林　範圍橫跨紐約州到賓州

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▲位於紐約開羅鎮廢棄砂石場古老化石群的衛星地圖。（圖／翻攝自Google Map）

▲位於紐約開羅鎮廢棄砂石場古老化石群的衛星地圖。（圖／翻攝自Google Map）

實習記者周依儒／綜合報導

美國和英國的科學家日前發現紐約州格林縣開羅鎮上的廢棄砂石場，前身竟然是一座擁有3.86億年歷史的化石森林，且是全球目前發現最古老的化石樹群。據悉，科學家預估這片化石森林從泥盆紀中期開始就存在，而範圍橫跨紐約全州到隔壁的賓夕法尼亞州（Pennsylvania）甚至更遠。

根據BBC報導，早在幾十年前，英國卡迪夫大學、美國賓漢頓大學和紐約州博物館的科學家們就開始著手研究這片位於卡茲奇山（Catskill Mountains）裡的廢棄砂石場，他們繪製了地圖，判定出這座森林至少曾經是已滅絕的「枝蕨綱」（Cladoxylopsids）和「古蕨屬」（Archaeopteris）的家。

英國卡迪夫大學地球與海洋科學學院的教授（Dr.Chris Berry）克里斯表示，這片森林生存的時代剛好是地球從沒有森林到慢慢長滿綠樹的時候，因此非常珍貴，倘若真正想了解樹木如何從大氣中呼吸的話，就必須要研究這些最早的森林；他也說這次發現的化石森林，比同樣位於紐約州吉爾伯鎮（Gilboa）的森林還要再老2到300萬年。

泥盆紀早期有許多裸蕨類，到了中期演化出葉子和根，改變了植物獲取水分的方式，因此科學家們也在此地發現許多長長的樹根。據悉，這座森林最後被大洪水淹沒了，因此科學家們在砂石場的表面發現了魚類的化石。

倫敦大學皇家霍洛威學院的教授霍華德（Prof Howard Falcon-Lang）興奮的說，「以後應該還會發現更多更古老的東西，古生物學真的充滿驚喜！」而這篇研究也已經發佈在《當代生物學》期刊上。

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