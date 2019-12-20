台大等3校聯合啟動「返鄉投票列車」！票價低於區間車　賣到明年1/3

▲台大、台師大、台科大學生會首次聯合發起「抱著咱的夢，來轉」返鄉投票列車。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

因應2020大選，台大、台師大、台科大首次聯合發起「2020返鄉投票列車」，明年1月10日傍晚六點多自台北往東西部各發出一班列車，預計送上千位學生返鄉投票，票價則是低於台鐵區間車票價，希望能減輕學生經濟壓力。

台灣大學學生會長凃峻清指出，返鄉列車售票第一天即售出過半車票，到12月10日第一階段售票結束為止，西線已幾乎完售。自12月12日晚間將開啟第二階段售票，對象開放至各大學學生及一般民眾，出售第一階段剩下的座位，將每個座位的影響力發揮到最大。

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台灣師範大學學生會長陳亮均提到，這次三校返鄉列車，就是鼓勵學生站出來投票，決定自己的未來，身為南部人，「我們有責任為離鄉背井的學子找到一條更簡單的回家的路，也就是我們的返鄉列車」。陳亮均期待，1月10日學期終了時，在台北讀書的學子、青年都能再度踏上家鄉的土地，呼吸溫暖的空氣，感受民主及自由，決定自己的未來。

▲青年返鄉投票列車將在2020年1月10日傍晚，於台鐵發出東、西幹線各一班次。（圖／記者崔至雲攝）

台灣科技大學學生會長鄧憶欣也說，現在的學生其實是非常關注社會發展，但常因為年輕人受到經濟模式的發展困境，降低了他們回家投票的意願，因此今天所做的，就是希望透過大家的微薄之力，能夠多送一個人回家也好。

鄧憶欣表示，許多人認為年輕人對一個國家未來的掌握力跟影響力很低，但她認為，儘管如此，每一個人的票還是非常重要，只有透過目前還算是穩固的民主機制，為自己的未來投下最好的一票，才能夠為自己掌握更理想的國家環境。

▲學生會指出，第二階段售票至明年1月3日截止，期待透過這次返鄉列車，鼓勵青年踴躍返鄉投票。（圖／記者崔至雲攝）

凃峻清說，第二階段售票至明年1月3日截止，3校學生會也期待，透過本次返鄉列車，能鼓勵青年更踴躍返鄉投票，透過參政權實際改變對青年不利的政治結構，決定自己的未來。

本返鄉列車西線停靠站有：台北、新竹、苗栗、台中、彰化、斗六、嘉義、台南、高雄、屏東；東線則停靠：台北、宜蘭、花蓮、玉里、台東。凃峻清說明，目前西線台北起站幾乎都已完售，而台北以南的站點均有座位，由上車地點計算，不論哪裡下車均單一票價；東線目前則是台北、宜蘭、花蓮、玉里、台東皆能上車，歡迎有需求的學生或民眾購買。