森田藥粧捐贈2輛巡邏車　 用行動支持警察維護治安

▲森田藥妝集團捐贈2輛巡邏警備車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣因財政不充裕，巡邏車使用率頻繁且逾齡比例偏高，目前大概有30%超過該換，但是統籌分配款及財政狀況不理想，上午森田藥妝集團旗下的2間分公司捐贈捐贈最新型TOYOTA RAV4巡邏車2輛，縣長王惠美相當高興，相信森田藥粧集團所捐贈的巡邏車，加入彰化縣治安行列後，將有助於提升打擊犯罪機動力。

彰化森田藥粧繼捐贈全備式救護車後，為秉持回饋鄉里、造福鄉梓、協助警方打擊犯罪，上午與集團旗下的港商好媳婦生醫台灣分公司捐贈最新型TOYOTA RAV4巡邏車2輛，供警察局彰化分局及鹿港分局執行各項警察勤務使用，由縣長王惠美代表接受捐贈，並致贈感謝狀，表揚善行義舉。

縣長王惠美指出縣長王惠美指出彰化縣因財政不充裕，巡邏車為治安全天候必備交通工具，使用率頻繁且逾齡比例偏高，有年限及公里數限制，目前大概有30%超過該換，但是統籌分配款及財政狀況不理想，相信森田藥粧集團所捐贈的巡邏車，加入彰化縣治安行列後，將有助於提升打擊犯罪機動力。

位於彰化市老街中的森田藥粧集團，由周灶春於1934年創立名為「森田行」，是製作木屐兼銷售家庭用品的小舖。由於生意日漸上軌道，在逐年累積小有積蓄之後，於1948年再次轉型為百貨批發，名為「森田百貨行」經營日用品、保養品的零售兼批發買賣。

目前森田藥妝由周家第三代接手後，承續祖父創立「森田行」之名，自創品牌「森田藥粧」保養品，不僅讓企業更加茁壯，更讓「森田藥粧」成為全亞洲家喻戶曉的知名品牌，持續遵循「刻苦耐勞，不忘社會公益、多多為善」家訓，2年前捐贈全備式救護車，今天由旗下2家公司各捐贈1輛巡邏車，提供彰化縣警察局執行各項警察勤務使用，以維護彰化縣治安。

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