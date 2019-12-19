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斯洛伐克民俗藝術與百年服飾聯展　現身台東史前館

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▲洛伐克聯展現身台東史前館。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲洛伐克聯展現身台東史前館。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

由斯洛伐克經濟文化辦事處、國立台灣史前文化博物館與台東縣政府共同舉辦的「穿上彩虹衣：斯洛伐克民俗藝術&台東原民文化聯展」18日於史前文化博物館辦理開展儀式，有別於斯洛代克於其他縣市的展出，這次在台東的展覽，是以「聯展」方式展出，展出日期為2019年12月18日至2020年2月2日。

由斯洛伐克經濟文化辦事處展出包含斯洛伐克傳統的刺繡服飾、編織器具、日常用具、樂器等，而國立臺灣史前文化博物館，則以台東原住民卑南族傳統服飾十字繡、排灣族的珠繡等傳統工藝技法，與斯洛代克展的民俗藝術展開一場「穿上彩虹衣」的對話與交流。

斯洛伐克經濟文化辦事處處長博塔文指出，這次展出的斯洛伐克民俗文物包括12套色彩亮麗、繡工精美、紋飾豐富的各式傳統男女服飾，充分展現斯洛伐克的人文風情。另外，開幕表演由斯洛伐克經濟文化辦事處行政暨文化專員蘇禮克演奏的樂器— FUJARA木笛，也是斯洛伐克非常重要的文化遺產。斯洛伐克近年來重視文化傳統，因為地理環境像台灣有很多高山，因此服飾也像台灣原住民族般具有特色。對於這次能在史前館進行展覽，博塔文說，能在博物館等級的場地展出，是他很想做的事，特別是與台東原住民文化能有所呼應及對話，讓這次展出更有意義，相信未來與台東還會有更多的合作。

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