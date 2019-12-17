潛水被螺旋槳截斷右腿...男哭：現在我人生顛峰！無照駕駛賠137萬元

▲男子在小琉球潛水遭娛樂船的螺旋槳截斷右腿。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

邱姓業務員赴小琉球潛水遭娛樂船的螺旋槳截斷右腿，他要求該船的陳姓駕駛給付住院、精神損害等共947萬餘元。一審屏東地院判陳男須賠償309萬餘元，二審上訴後，高雄高分院斟酌雙方財力狀況，陳男付137萬元即可，比一審少100多萬元，邱男也與陳的雇主以430萬元達成和解。全案可上訴。

判決書指出，邱男是2017年8月12日下午1點多搭乘「寶貝66號」娛樂漁業船從屏東琉球相杉福漁港出海，預計要前往烏鬼洞前方600公尺海域進行潛水活動，而同日傍晚5點半船隻正要從停船處駛離時，陳男為避免船隻觸礁，請潛水客們先遠離船隻，往前行駛時沒注意到周圍是否還有其他潛水客，導致此時邱男爬上船時，從扶梯摔落再遭螺旋槳打斷右腿後截肢。

邱男表示，「我正值青壯年，處於事業、人生中的顛峰，卻因為截肢，生活受到莫大衝擊」，意外讓他身心靈受創，應該獲得947萬的賠償。無照駕駛的陳男辯稱，當時他有注意四周狀況，也提醒潛水客要遠離船隻先別上來，但邱男不顧往前行駛的狀態，執意要上船才會發生摔落海中被螺旋槳打斷腿的事件。

一審屏東地院認定陳男有過失，須賠309萬餘元，上訴二審後，高雄高分院斟酌財力狀況，且認為邱男要求的勞動損失過高，因此判陳男只要付137萬元即可，而邱男與陳的雇主另以430萬元達成和解。全案可上訴。

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