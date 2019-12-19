保障同志人權！　德國批准禁止「性傾向扭轉治療」草案　

▲德國在18日批准禁止「性傾向扭轉治療」法案。（示意圖／取免費圖庫Pixabay，下同）

記者康心禹／綜合報導

德國內閣在18日批准了一項新法草案，禁止「性傾向扭轉治療」（conversion therapy，或稱迴轉治療）。這個治療法試圖透過心理或靈性介入，強迫人從雙性戀或同性戀轉化成異性戀，法案接下來將提交給下議院。

據《德國之聲》報導，德國衛生部長詹斯·斯潘（Jens Spahn）表示，如果該法案在議會兩院均獲得通過，則將針對違法行為判處1年以下刑期，或最高30,000歐元（約33,000美元）的罰款，只有自願尋求「治療」的成年人的才獲得法律的許可。

除了對進行這項治療者判處徒刑外，新法案還將對那些提供或宣傳「性傾向扭轉治療」的人處以罰金，全面禁止對未成年人進行治療，若透過武力或威脅強迫成年人實施扭轉治療也屬於非法行為。

據估計，德國每年約有1000起「再教育」同性戀者的案例，並有多達2,000種性傾向扭轉治療法。詹斯·斯潘說，「同性戀不是一種疾病，『治療』這個詞本身就具有誤導性。」

法案一旦獲得批准，德國將是繼馬爾他（Malta）在2016年通過法案之後，第二個全面實施此禁令的歐洲國家，目前巴西、厄瓜多、烏拉圭和美國十幾個州已經全面實施禁令，而英國、澳洲、紐西蘭等國家也正在考慮實施。

詹斯·斯潘早在今年6月就宣布，德國政府正在制定一項法案，將針對同性戀者的「性傾向扭轉治療」定為刑事犯罪，新法將禁止專業人士或機構（包括教會）向同性戀者提供所有幫助或諮詢。