瘋電影／STAR WARS : 天行者的崛起　原力與你同在

文／賴賴

瘋言瘋語：

務必做好功課再去看電影，這是星戰迷不能缺席的重點，電影開始沒多久，隔壁星戰迷男孩就哭了，過了不久他又喘氣哽咽，接著後來他又叫了，就這樣跟星戰迷看電影的情緒被拉提的很激動，但是因為沒做功課不知道哭點是什麼，所以特別回來補做功課，太多太多細膩的情緒，由於這次內容超多，根本沒有給你暖身的時間，所以為了不流失任何一絲細節，請看電影前先做功課，把之前的故事溫習一下。

這次有許多過去要解決的迷惑，又有未來要面對的困境，整部電影就是超級超級忙，節奏超快，誠意滿滿爆多場景不斷更換，過程中也很少用走路的，不是跑就是搭飛行器，還到許多星球去執行任務，不同的種族有不同的樣貌，服裝造型臉型，邪惡和光明之戰，當整個宇宙共同抵禦黑暗勢力時，邪惡可以戰勝嗎？電影長不要喝太多水。

最後的緊張得，你會發現你的背沒有貼在椅背上，你的耳朵也聽不到電影以外其他的聲音，兩個半小時，非常感謝星際大戰帶你暢遊宇宙一趟，且告訴你宇宙的真理，不劇透，去看不會失望的一百分濃度作品。







片 名：STAR WARS : 天行者的崛起

英文名稱：Star Wars: The Rise of Skywalker

類 型：動作、冒險、科幻

上映日期：2019-12-18

片 長：141分鐘

導 演：J.J.亞伯拉罕(J.J. Abrams)

演 員：亞當崔佛(Adam Driver) 、 黛西蕾德莉(Daisy Ridley) 、 多姆納爾格里森(Domhnall Gleeson) 、 凱莉羅素(Keri Russell) 、 奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac) 、 露琵塔尼詠歐(Lupita Nyong'o) 、 伊恩麥卡達米(Ian McDiarmid ) 、 李察葛蘭(Richard E. Grant)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼

劇情大綱

絕地武士的最後希望--芮(身世未明) 與繼承了黑武士血脈、邪惡第一軍團的最高領袖--凱羅忍，雙方受到上個世代戰爭英雄影響所產生的成長與矛盾，將在《STAR WARS : 天行者的崛起》中，用原力劃下光明與黑暗交織的最完美句點。



過去的傳奇角色: 路克天行者、莉亞、藍多卡瑞辛皆全數回歸本作。此外，過去星際大戰電影系列的終極大反派 -- 西斯大帝(白卜庭)並未消失，將以最具威脅的大魔王之姿現身向抵抗勢力展開一場前所未見的終極復仇。



1977年開始陸續上映的八部星戰系列正傳電影，故事發生在充滿想像的銀河系，講述一個探討善與惡、光明與黑暗、並環繞在包含知名黑武士在內的天行者家族傳奇故事。



《STAR WARS : 天行者的崛起》是星際大戰正傳電影系列的第九部作品，同時也是精心策劃超過40年的傳奇完結篇。

▲莉亞公主是非常重要的存在。

▲來到其他星球的部落。

▲電影採取實景加電腦合成，工程浩大。

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