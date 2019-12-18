南檢、被害人保護協會台南分會　關懷慰問玉井縱火案死者遺屬

▲南檢、被害人保護協會台南分會，專程關懷慰問玉井縱火案死者遺屬。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市玉井區「真理家族前輩堂」集合式住宅屋舍，遭曾姓男子涉嫌縱火，因火勢延燒快速且凌晨正值熟睡時刻，造成3男4女，共7位居民逃生不及於建物內死亡，南檢、被害人保護協會台南分會派員關懷慰問死者遺屬。

南檢指出，案發當日，台南市警玉井分局犯罪被害保護官，隨即與犯罪被害人保護協會台南分會聯繫，並依重大矚目案件通報機制進行犯罪被害保護通報。當日下午，台南犯保協會立即依重大案件處遇模式，工作人員隨即著手聯絡家屬等訪談關懷，而因本案主要負責家屬多為外縣市居民，台南犯保協會工作人員與被害人家屬聯繫後除表達哀悼之意外，並告知後續程序本會將會有專人協助，陪同他們辦理相關手續，而因家屬要先處理被害逝者喪葬相關事宜，也為免他們各自奔波交通不便，因此與家屬安排於17日下午3時30分，由台南地檢署檢察長林錦村、台南犯保協會主任委員龔甫青，帶領協會工作人員組成柔性司法關懷團隊，前往台南市玉井區「真理佛堂」關懷慰問被害人家屬，並致送5千元關懷慰問金。

關懷團隊至玉井「真理佛堂」，採1案1工作員的方式陪伴傾聽家屬需求與疑問以及安撫喪親受創的情緒支持，同時備妥相關說明文件，向家屬說明案件後續訴訟流程，另外告知可提供的家庭重建後續之協助，並提供家屬最即時的案件需求諮詢。

台南犯保協會龔甫青主委對被害人家屬表示，犯保將持續提供家屬家庭關懷且長期的追蹤輔導，將盡力陪同這些家屬走過這悲痛的期間。

台南地檢署檢察長林錦村表示，台南地檢署長久以來致力於柔性司法理念進行檢察業務工作，其中有關推展犯罪被害保護工作，更是司法與民間體系合作展現，本日主要是實際訪視了解家屬的需求，有關刑事偵辦的部分，將會請承辦檢察官儘速查明事實真相。而法務部近期加強犯罪被害人保護方案的推行，期許對於犯罪被害人保護案件，能更即時完整全面評估遺屬成員心理創傷、法律訴訟資源與家庭經濟等等需求，以儘速給予保障及協助。