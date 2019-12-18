華映向大同借20億…擔保股份將在淘寶網拍賣　巫鑫：董事會要負責

記者羅志華／台北報導

號稱「會計界柯南」的大同校友會理事長巫鑫，因於2019年1月間揭發大同董事會於2015至2017年間，對華映違法背書保證20億債權，遭提告妨害名譽，巫鑫也於11月8日大同董事長林郭文艷生日前夕，反告8名董事誣告。北院12月18日開庭，8名被告以「臨時召開董事會」為由請假，巫鑫於庭外揭露華映提供擔保的股權，竟將於12月24日在大陸網上拍賣，痛批董事不追債，卻對他提告。

▲巫鑫揭發大同董事會，對華映違法背書保證20億債權，挨告妨害名譽：巫鑫反提誣告，卻被8名被告以「臨時召開董董事會」為由請假。（圖／記者羅志華攝）

對8名被告今日「技術性不到庭」，巫鑫表示，開庭通知早就發了，且昨天才開過董事會，他們根本是故意不出席；至於華映當初向大同借貸20億，所提供擔保的華映百慕達股權，不僅已被大陸司法拍賣、凍結，甚至將於12月24日在大陸「阿里巴巴」及「淘寶網」公開拍賣，巫鑫痛批，「台灣百年企業的資產，被放在大陸法拍，那誰來保障華映在台債權人的權益呢？董事會不覺得是台灣極大的恥辱嗎！？」

▲巫鑫再爆，華映借20億擔保的股份，竟將於12月24日在大陸網拍，質疑大同董事會不追債，卻對他提告，痛批若造成公司損失，當初決定借錢的董事會成員都該負責。（圖／記者羅志華攝）

巫鑫向前高檢署檢察長陳守煌、現任政大法學教授劉宗德兩位董事質疑，若最終這筆20億的債權追不回來，造成公司的損害，那當初做決議的董事會成員，難道不用負責嗎？他不滿大同公司擁有豐沛的法界資源，不去追債卻對他提告，痛批大同董事會「不為大同公司討回債權，維護公司及股東權益，反企圖以司法恫嚇講實話、揭發事實的人」。

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