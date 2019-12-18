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「情慾按摩師」直擊！空姐組團「內子宮紓壓」　網搜關鍵字曝光

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圖、文／周刊王

模仿日本A片情節、專為女性提供按摩服務的「男師情慾專屬按摩」，最近在台灣悄悄燃起流行，網路、LINE廣告不斷，男按摩師除了為女性提供基本的指油壓外，還可提供「外陰按摩」、「情慾調情按壓」、「內子宮陰道紓壓」、「殘廢澡」等，甚至在女客要求下提供性服務，讓不少女性趨之若鶩，隨著社會越來越開放，「嫖男人」已是寂寞女性新的休閒活動。

情慾按摩越來越盛行，連空姐也揪團紓壓。（圖／報系資料庫）

▲情慾按摩越來越盛行，連空姐也揪團紓壓。（圖／周刊王提供，下同）

「情慾按摩師」最初是來自日本及歐美成人片中的情節，男按摩師將女性全身塗遍精油，藉用身體各部位來按壓，透過雙手與身體的接觸，過程既挑逗又曖昧，而按摩師會不會按已經不是重點，因為最後焦點一定都在「重點部位」。

A片中的女優演出總是讓人看的血脈賁張，讓不少女性幻想能享受片中男優在服侍女性時，那種銷魂無比、不可言喻的無限快感，找上「情慾按摩師」便成為許多女性的優先選擇，連空姐都組團要朝聖紓壓。

事實上這種專門服務女性的「情慾按摩師」近來已悄悄入侵台灣，相關廣告除了張貼於各大網站、LINE、就連網路交友軟體Tinder也淪陷，其中不少男按摩師專門提供女性全套性交易服務，許多養生館、按摩坊也掛羊頭賣狗肉，藉養生按摩之名行性交易之實。

男師態度主動積極，甚至透露空姐工作壓力大，結束航班後常會預約要「紓壓」。（圖／讀者提供）

▲男師態度主動積極，甚至透露空姐工作壓力大，結束航班後常會預約要「紓壓」。（圖／讀者提供）

本刊記者在電腦輸入關鍵字「仕女按摩」、「男師按摩」、「純女油壓」等，就可以找到一堆廣告頁面，這些廣告清一色聲稱男按摩師陽光、有型，男師會申請配對帳號，並直接將配對名稱設為「泰式調情」、「日式激情」等，自我介紹欄直接寫著「提供女性專屬私密服務享受，多種項目」，強調只要是「首次體驗、學生都有優惠。」

記者與按摩師聯繫上，他直白回覆：「情慾按摩包含：油壓、指壓、外陰按摩、情慾調情按壓、內子宮陰道紓壓、洗殘廢澡」。一次服務約2至3小時，含開房費3千8百元，首次優惠價2千6百元。

按摩師還透露：「近期有一班空姐等落地後要放鬆，時間安排比較緊。」暗示記者若是有興趣一定要趁早預約，否則就會「一床難求。」

男性情慾按摩師在網路張貼廣告攬客並從事非法性交易，在台灣越來越常見，對此警方表示，此舉雖屬非法行為，但因男按摩師指定的地點多半非營業場所，如私宅、旅館等，因此難以查抄，若遭檢舉，警方也確實逮到的話，只能依《社會秩序維護法》裁處，顧客及男按摩師都會受罰。

男師與記者對話中，直接挑明「情慾按摩就是有做愛」。（圖／讀者提供）

▲男師與記者對話中，直接挑明「情慾按摩就是有做愛」。（圖／讀者提供）

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