真紅旗 假台獨？！　蔡淑惠質疑林俊憲接受中國華為政治獻金

▲蔡淑惠質疑林俊憲接受中國華為政治獻金，成為「真紅旗、假台獨」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

立委選舉已進入肉搏戰，國民黨台南立委參選人蔡淑惠17日以民進黨立委參選人林俊憲，曾在2016年初甫當選立委，9月即在立法院質詢時，力薦大陸網通大廠華為公司給行政院，建議中華民國政府與中國華為合作共同開拓新興市場，質疑林俊憲是否接受華為政治獻金，才違背台獨立場提出兩岸合作，成為真紅旗假台獨？

蔡淑惠指出，尤其此次林爭取連任，推出「向中國說不」看板，凸顯林俊憲昨是今非，為利益不惜出賣自己的政治立場，她呼籲台獨朋友認清林俊憲賣台真相。

蔡淑惠表示，主要以通訊與銷售智慧型手機的中國華為公司，獨佔全3分之1消費人口，與中國官方政府有密不可分的關係，但該公司卻在去年底及今年初爆發因涉及竊取西方國家機密，相關人員並遭逮捕。不料打著台獨旗幟的林俊憲，卻在2016年9月於立法院質詢台灣產業議題時，公開向行政院力薦中國華為，盼中華民國政府與中國華為合作，共同開發國際市場，做為台灣產業佈局全球市場的可行性模式之一，這種政治立場全面翻轉及置台灣安全於不顧的做法，質疑林俊憲可能曾接受中國華為公司政治獻金有關?因為吃人嘴軟，拿人手短。

蔡淑惠指出，中國華為公司在2018年底及2019年一月遭美國及西方國家爆出涉及間諜案，或許林俊憲會以他是在2016年9月質詢，當時他並不知道中國華為是藉由布置通訊網路從事間諜工作。但林俊憲別忘了，他一直都標榜自己是專業的優質立委，難道他在立法院所做的任何一案質詢，都沒有經過事前的理論根據與背景調查，就貿然提出質詢嗎？尤其中國華為公司與中國官方的密不可分關係，他還敢力薦中國華為，讓中華民國政府與中國華為合作，不啻讓台灣陷入家安全機密危機當中。

蔡淑惠強調，立委林俊憲曾是前台南市長，同時也是台獨大老張燦鍙的子弟兵，所以他從參選台南市議員開始，政治立場即已很明確是台獨，而他同時也是前行政院長賴清德子弟兵，賴清德曾公開表達自己「親中愛台」的政治意向，如今林俊憲為了自己利益，不惜與賴清德唱反調，公開「親中賣台」，打臉賴清德。她呼籲台獨的朋友，不要再讓賣台的林俊憲及新潮流出賣台灣。

林俊憲表示，他多次公開 率先表態國防、國家禁用華爲，態度立場鮮明清楚，對方候選人如此誇張的抹黑，相信民眾完全不會買單。一個將競選過程專注在抹黑、打擊特定競爭對手的候選人，既無助於民主鞏固深化、也對社會長遠發展無益。奉勸有志參選從政之人，回歸「傾聽基層，爭取民意民心之途」才是正道。

►「即日起，我退出老化黨。」