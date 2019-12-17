詐買靈骨塔...惡劣集團「不法獲利2千萬」受害長者遍布全台　他卻爽用雙B代步

▲惡劣集團不法獲利超過2千萬 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪、林昱萱／台北報導

一名陳姓男子以虛設公司行號及搭配各種話術等手法，詐騙年長者投資購買靈骨塔、骨灰罈等殯葬用品，導致數10人受害，而受騙金額從數10萬到數百萬均有，不法獲利超過2千萬餘元，受害者更是遍布全台。對此，警方於12日將該集團10餘人全數拘提到案，並依組織犯罪、詐欺等罪嫌移請士林地檢署偵辦。

以陳男為首的犯罪集團，利用長者早年投資納骨塔（骨灰罈）套牢長期失利有急於脫手之心理，由犯嫌公司派員遊說投資者表示有代為銷售納骨塔位之服務，再探測客戶接受度，以「利多」誘惑，輔以業務員輪番包圍方式，讓受害者相信可代尋買家之說法，誘使加購骨灰罐；若被害長者已擁有骨灰罐則要求鑑定、加裝內膽或刻心經等方式簽訂買賣契約，從中獲取不法所得。

該集團自2018年開始，詐騙了數10名長者，而不法所得更是高達2千萬元，受害者更是全台灣都有，而警方歷經數個月的追查，循線將首腦陳男以及其旗下成員逮捕到案，並查扣數量賓士、BMW名車，而目前全案已依組織犯罪、詐欺等罪嫌移請士林地檢署偵辦。此外，南倘分局也呼籲，詐騙手法日新月異，提醒消費者買賣納骨塔塔位（骨灰罈）請先向當地主管機關查詢或撥「165反詐騙專線」進行查證。

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