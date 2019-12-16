　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

換新手機好過年！電信商iPhone XS Max殺到「一萬出頭」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲蘋果iPhone XS、iPhone XS Max。（圖／路透社）

▲為了搶一波新年換機商機，電信商釋出iPhone XS Max、iPhone XR降價優惠。（圖／路透社）

記者邱倢芯／台北報導

月底耶誕節將至，緊接而來的就是跨年與農曆年，為了搶一波新年換機商機，電信商釋出了iPhone大降價優惠。台灣大就宣布，即日起搭配特定資費，iPhone XS Max、iPhone XR兩款新機最高折扣2,000到5,000元不等，iPhone XS Max最低只要11,300元即可帶走；而亞太電信也指出，iPhone XR 64GB，搭配指定方案即可以990元將手機帶回家。

在台灣大方面，只要選擇1,399元方案、綁約36個月，iPhone XS Max 64GB只要11,300元即可帶走，還可享網外1,300分鐘免費通話優惠；而iPhone XR 64G搭配1,399元方案、綁約36個月，手機2,900元即可入手，網外通話一樣可享有1,300分鐘免費通話優惠。值得注意的是，選擇此一資費方案，無論是攜碼、續約老客戶，或是VIP皆可享萬元免預繳優惠。

另外，消費者於直營門市購買配件商品，同筆消費每滿888元，可現折當次消費金額88元、滿1,776元現折176元，依此類推、折抵無上限。以AirPods原價5,290元為例，折價後僅需4,850元，還可與其他共用型配件同享優惠。

而亞太電信這次則是釋出了iPhone XR資費優惠，消費者只要在12/31前申辦1,396方案，搭配iPhone XR 64GB，綁約30個月，手機990元即可輕鬆帶走，還可再享網外市話1,900分鐘免費通話優惠。

ET快訊
影／甜美女警處理行車糾紛　遭屁孩猛灌拳…大眼慘變「黑輪」
謝和弦掃光「喬神雪茄」　派出所內忘情獻唱台語新歌
快過年了…宏達電驚傳裁員！總公司回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

英特爾推出全世界最小光達　低功耗、高準確度僅網球大小

換新手機好過年！電信商iPhone XS Max殺到「一萬出頭」

臉書發薪名冊硬碟遭竊　內存有2.9萬美國員工薪轉資料

iPhone換電池優惠再一發　燦坤、Studio A都可換

《時代雜誌》評選十年來最佳科技產品Top 10！手機都摃龜　Apple上榜3項

Mac Pro到底能不能當刨絲器　iFixit實機「刨」給你看

谷粉買起來！Pixel 4/4 XL現在入手直接折3,000元

睽違一年iTunes Remote終於更新啦！版支援深色模式和iOS 13

MATE30 Pro、WATCH GT 2取消上市不僅全額退款　預購花粉可再獲郵政禮金

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

英特爾推出全世界最小光達　低功耗、高準確度僅網球大小

換新手機好過年！電信商iPhone XS Max殺到「一萬出頭」

臉書發薪名冊硬碟遭竊　內存有2.9萬美國員工薪轉資料

iPhone換電池優惠再一發　燦坤、Studio A都可換

《時代雜誌》評選十年來最佳科技產品Top 10！手機都摃龜　Apple上榜3項

Mac Pro到底能不能當刨絲器　iFixit實機「刨」給你看

谷粉買起來！Pixel 4/4 XL現在入手直接折3,000元

睽違一年iTunes Remote終於更新啦！版支援深色模式和iOS 13

MATE30 Pro、WATCH GT 2取消上市不僅全額退款　預購花粉可再獲郵政禮金

KTV初見面...澎湖男見短裙妹回家喊：我陪睡！她遭騙進飯店「壓床硬來」爆哭

貿易戰影響...東南亞出現「破紀錄」大型開發案　恐讓房市泡沫化

中職／味全龍「接棒未來」 　劉基鴻、徐若熙指導小球員

林昀儒崛起率領中華隊　東京奧運有望爭相隔20年桌球獎牌

剛產下第二胎…34歲幼稚園園長「醫院16F跳下」慘死！生前PO文揭黑暗內幕

買法拍屋撿便宜　中南部僅1字頭最便宜！台中得標價倒減近1成

3天創400萬觀看！鍾明軒與蔡英文拍片　中、港網友：有這樣的總統很幸福

曬到融化！5kg橘貓「波浪Z型」流出　臘腸驚嚇回頭：別再過來了

新加坡引用反假新聞法　要求反對黨更正FB貼文和網站文章

NBA、XLARGE、New Era三方聯名　洛城雙雄潮流燒貨

3C家電熱門新聞

《時代雜誌》評選十年來科技產品Top 10！手機摃龜　Apple上3項

「2019年網友最常用密碼」榜單出爐！

iPhone換電池優惠再一發

Google Pixel 4/4 XL入手折3,000元

iOS13.3新功能「通訊限制」遭輕易破解　蘋果：正努力修復

Mac Pro到底能不能當刨絲器　iFixit實機「刨」給你看

MATE30 Pro、WATCH GT 2取消上市不僅全額退款

電信商iPhone XS Max殺到「一萬出頭」

Windows 7停止支援到數計時1個月

溫煦燭光＋剔透音質！讓質感控也紓壓

iTunes Remote更新版支援深色模式

AirPods單季銷售將吸1200億！取代iPod歷史地位

iOS 13.2.3仍未解決LINE來電不響問題　網：要逼人放棄iPhone嗎？

3C達人5招教你破解山寨AirPods

更多熱門

相關新聞

電信商16:00發送警訊測試

電信商16:00發送警訊測試

亞太電信宣布，今（11）日下午將藉由「每月測試用訊息」頻對亞太電信北、中、南指定測試基站辦理告警訊息測試，本次測試日期訂於108年12月11日下午16:00整發送，期間將不會影響客戶服務使用，請收到測試訊息的客戶不需要太緊張。

5G頻譜競標今登場　五大電信商卡位3.5GHz頻段

5G頻譜競標今登場　五大電信商卡位3.5GHz頻段

5G資費怎麼訂？亞太電：提價、等價升速但吃不飽

5G資費怎麼訂？亞太電：提價、等價升速但吃不飽

固網機房起火　亞太董座挨告不起訴

固網機房起火　亞太董座挨告不起訴

亞太電5G加速器第二發

亞太電5G加速器第二發

關鍵字：

台灣大亞太電信iPhone XS MaxiPhone XR

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

掉3顆粉肉球！她上完廁所洗洗塞回　後果超驚悚

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面