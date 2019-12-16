換新手機好過年！電信商iPhone XS Max殺到「一萬出頭」

▲為了搶一波新年換機商機，電信商釋出iPhone XS Max、iPhone XR降價優惠。（圖／路透社）

記者邱倢芯／台北報導

月底耶誕節將至，緊接而來的就是跨年與農曆年，為了搶一波新年換機商機，電信商釋出了iPhone大降價優惠。台灣大就宣布，即日起搭配特定資費，iPhone XS Max、iPhone XR兩款新機最高折扣2,000到5,000元不等，iPhone XS Max最低只要11,300元即可帶走；而亞太電信也指出，iPhone XR 64GB，搭配指定方案即可以990元將手機帶回家。

在台灣大方面，只要選擇1,399元方案、綁約36個月，iPhone XS Max 64GB只要11,300元即可帶走，還可享網外1,300分鐘免費通話優惠；而iPhone XR 64G搭配1,399元方案、綁約36個月，手機2,900元即可入手，網外通話一樣可享有1,300分鐘免費通話優惠。值得注意的是，選擇此一資費方案，無論是攜碼、續約老客戶，或是VIP皆可享萬元免預繳優惠。

另外，消費者於直營門市購買配件商品，同筆消費每滿888元，可現折當次消費金額88元、滿1,776元現折176元，依此類推、折抵無上限。以AirPods原價5,290元為例，折價後僅需4,850元，還可與其他共用型配件同享優惠。

而亞太電信這次則是釋出了iPhone XR資費優惠，消費者只要在12/31前申辦1,396方案，搭配iPhone XR 64GB，綁約30個月，手機990元即可輕鬆帶走，還可再享網外市話1,900分鐘免費通話優惠。